Konzert «No Satisfaction» in Bern: Konzert der Rolling Stones wird verschoben Mick Jagger hat Corona. Das ist auch negativ für die Schweizer Fans. Das Konzert der Urgesteine Rolling Stones im Berner Wankdorf muss verschoben werden.

Mick Jagger, hier noch ohne Corona bei einem Konzert in Liverpool. Keystone

Nun ist es definitiv: Die Rolling Stones spielen diesen Freitag nicht in Bern. Die Veranstalter bestätigen am Dienstag auf Anfrage, dass das Konzert verschoben werden muss. Hintergrund ist eine Corona-Infektion bei Stones-Frontmann Mick Jagger. Am Montagabend musste deswegen bereits kurzfristig eine Show in Amsterdam abgesagt werden. Ein Ersatzdatum für das Schweizer Konzert ist noch nicht bekannt.

Die Band bedauert in einem Statement, dass das Konzert verschoben werden müsse. Aber die Sicherheit von Publikum, Musiker und der Tour-Crew habe Vorrang. Das Konzert in Mailand, welches am kommenden Dienstag angesetzt ist, soll wie geplant stattfinden, schreiben die Stones. Bereits gekaufte Tickets für die Berner Show seien auch für das Verschiebedatum gültig. (mg)