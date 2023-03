Musikpreis Wie viele Betonklötze kommen in die Zentralschweiz – die ersten Nominationen für die Swiss Music Awards sind bekannt Hecht und Heimweh haben Aussichten auf zwei Preise an den Swiss Music Awards. Damit das klappt, müssen die Fans bald kräftig abstimmen.

Schon 2022 wurden die Swiss Music Awards in der Bossard-Arena in Zug verliehen. Keystone

Die Zentralschweiz hat gute Chancen, an den Swiss Music Awards ein paar der begehrten Preise abzuräumen. Die Veranstalter haben am Mittwoch die ersten Nominationen für den begehrten Musikpreis bekanntgebeben. Am grössten ist die Chance in der Kategorie «Best Female Act». Dort sind mit Eliane und Loredana gleich zwei Luzernerinnen nominiert. Die Dritte im Bund ist Sina. Die Walliserin lebt seit vielen Jahren am Hallwilersee nur knapp hinter der Luzerner Kantonsgrenze.

Ansonsten haben aus Zentralschweizer Sicht auch Hecht und das Männerchörli Heimweh jeweils gleich doppelte Chancen auf einen Betonstein. Die Mundartband Hecht, die einst im Luzerner Seetal entstanden ist, kann als «Best Group» abräumen und ist mit Sommervögel zudem in der Kategorie «Best Hit» im Rennen. Heimweh, mit vielen Sängerinnen aus der Innerschweiz, hat Chancen als «Best Group» und bei «Best Album».

Grosse Show in der Bossard-Arena in Zug

Aussichten auf seinen fünften Swiss Music Award hat der Zürcher Latin-Popper Loco Escrito, der in der Kategorie «Best Male» nominiert ist. Gewinnt er, könnte er unter anderem zu Lo & Leduc aufschliessen. Die sind aber selbst nominiert und könnten ihre sechste Auszeichnung gewinnen. Ebenfalls erneut in der engeren Auswahl sind Trauffer und Zian.

Die meisten Nominationen der Swiss Music Awards sind nicht sonderlich originell. Das hat auch damit zu tun, dass bei der Auswahl nicht nur künstlerische Aspekte, sondern auch die nackten Verkaufszahlen einen (grossen) Einfluss haben. Auch werden viele der Preise per Publikumsvoting vergeben. Das Voting wird am Donnerstag, 13. April, um 12 Uhr auf www.swissmusicawards.ch/voting eröffnet und endet am Sonntag, 30. April, um 23:59 Uhr.

Die Swiss Music Awards finden am 17. Mai in der Bossard-Arena in Zug statt. Veranstalterin ist dabei zum zweiten Mal CH Media, zu der auch dieses Portal gehört. Moderiert wird der Anlass von Marco Fritsche und Annina Frey.

Die Nominierten im Überblick:

Best Female Act Eliane

Loredana

Sina

Best Male Act Loco Escrito

Trauffer

Zian

Best Group Hecht

Heimweh

Lo & Leduc

Best Album Heimweh: «Freiheit»

Megawatt: «Felsafescht»

Trauffer: «Glöggelä»

Best Hit Hecht: «Sommervögel»

L Loko & Drini: «Will nomeh»

Xen & EAZ: «Motivé»

SRF 3 Best Talent Andryy

Dana

Valentino Vivace