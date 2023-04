Musik Auch Konzert in Basel betroffen: Stromae sagt viele seiner Auftritte ab Er ist einer der grossen Superstars der aktuellen Popmusik. Nun muss Stromae alle Konzerte bis Ende Mai absagen. Dadurch fallen auch drei Gigs in der Schweiz aus.

Stromae bei seinem gefeierten Auftritt am Paléo Festival in Nyon. Keystone

Traurige Nachricht für Stromae-Fans: Der belgische Superstar muss seine Tour-Termine bis Ende Mai absagen. «Ich musste merken, dass mein derzeitiger Gesundheitszustand das nicht erlaubt», schreibt Stromae auf Instagram. Was genau er hat, schreibt er nicht. Auf seinem aktuellen Album thematisiert er unter anderem seine Erkrankung an Depressionen.

Betroffen von der Absage sind auch drei ausverkaufte Konzerte in der Schweiz. Im April hätte er in Basel und zweimal in Genf gespielt. Er hoffe, dass er «bald wieder positivere News posten» könne. Ersatzdaten wurden keine kommuniziert. Ticket-Käuferinnen und Käufer erhalten ihr Geld zurück. (mg)