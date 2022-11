Literatur Nach Sieg in Deutschland: Kim de l'Horizon gewinnt auch den Schweizer Buchpreis Nach dem Deutschen Buchpreis gewinnt die Schweizer Autorenperson Kim de l'Horizon für ihr Debut «Blutbuch» auch den Schweizer Buchpreis 2022.

Kim de l'Horizon (2.v.r.) gewinnt nach dem Deutschen auch den Schweizer Buchpreis 2022. Leer ausgehen Thomas Röthlisberger, Thomas Hürlimann, Lioba Happel und Simon Froehling (v.l.). Bild: Keystone

Der diesjährige Schweizer Buchpreis geht an Kim de l'Horizon. Die Jury verleiht dem jungen Schriftstellermenschen den Preis für sein Debut «Blutbuch» (Du Mont Verlag). Als der Siegername an der Preisverleihung in Basel am Sonntag bekannt gegeben wird, ertönt im Publikum lauter Jubel. Der in Bern und Winterthur aufgewachsene de l'Horizon hat im Oktober mit ebendiesem genderfluiden Roman auch bereits den Deutschen Buchpreis 2022 gewonnen.

Die 30-jährige Autorenperson versteht sich als non-binäre Person, sieht sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau. Beziehungsweise als beides zugleich. Ihr Debütroman handelt denn auch von Ressentiments, welche über die queere Community zirkulieren. In «Blutbuch» (DuMont) schildert Kim de l’Horizon, wie es wirklich ist, in einem nonbinären Körper zu stecken.

Altmeister Hürlimann geht leer aus

Im Vorfeld waren De l'Horizon und Thomas Hürlimann denn auch als Favoriten für den diesjährigen Schweizer Buchpreis gehandelt worden. Dabei könnten die beiden Schreibenden unterschiedlicher kaum sein. Hier das Jungtalent Kim de l’Horizon und dort Altmeister Thomas Hürlimann. Hier Sturm und Drang, dort reife Edelliteratur. Aber auch Wildheit gegen Klassik, Jung gegen Erfahrung oder Shootingstar gegen Altmeister.

Leer ausgehen damit die weiteren vier Nominierten des diesjährigen 15. Schweizer Buchpreises: Simon Froehling («Dürrst», Bilgerverlag), Lioba Happel («Pommfritz aus der Hölle», Pudelundpinscher Verlag), Thomas Hürlimann («Der Rote Diamant», S. Fischer Verlag) und Thomas Röthlisberger («Steine zählen», Edition Bücherlese).

Der Buchpreis ist mit insgesamt 42'000 Franken dotiert. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält davon 30'000 Franken. Der restliche Betrag wird unter den anderen Finalisten gleichmässig aufgeteilt. Vergangenes Jahr hat Martina Clavadetscher den Buchpreis für ihren Roman «Die Erfindung des Ungehorsam» verliehen erhalten.

Das beste Buch aus 88 eingereichten Titeln

Insgesamt sind für die Vergabe des diesjährigen Schweizer Buchpreises 88 Titel aus 58 Verlagen geprüft worden. Die eingereichten Romane hätten sich durch «sprachliche Virtuosität und Kühnheit» ebenso ausgezeichnet wie durch «existenzielle Stoffe», teilte die fünfköpfige Jury bei der Bekanntgabe der fünf Personen umfassenden Shortlist im September mit. Der Buchpreis wird getragen vom Schweizer Buchhandels- und

Verlags-Verband und dem Literaturfestival LiteraturBasel. Dort findet traditionellerweise jeweils auch die Preisverleihung statt.

Offiziell wird der Schweizer Buchpreis jeweils für ein gelungenes Einzelbuch verliehen, nicht für ein Gesamtwerk. Frühere Preisträger wie Peter von Matt, Ilma Rakusa oder Peter Stamm belegen jedoch, dass durchaus auch verdiente Autorinnen und Autoren wegen ihres Gesamtwerks schon ausgezeichnet worden sind.

Update folgt ...