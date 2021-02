Auszeichnung Schriftsteller Leo Tuor erhält Bündner Kulturpreis 2021 Leo Tuor, der Schriftsteller aus Sumvitg, erhält von der Regierung des Kantons Graubünden den Kulturpreis 2021 verliehen. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert.

Der Schriftsteller Leo Tuor erhält den mit 30'000 Franken dotierten Bündner Kulturpreis 2021 verliehen. Ayse Yavas/HO

(abi) Der 62-jährige Schriftsteller bereichere die Literatur mit packenden und phantasievollen Geschichten, teilte die Bündner Regierung am Donnerstag mit. «Seine wachen Augen, sein kulturelles Wissen und seine Lust auf formale Erfindungen und Experimente bescheren den Leserinnen und Lesern ein vielfältiges Bild der Surselva und der Lebenswelten in den alpinen Räumen», heisst es in der Mitteilung. Als seine Hauptwerke bezeichnet der Regierungsrat die Surselver Trilogie «Giacumbert Nau», «Onna Maria Tumera» und «Settembrini».

Leo Tuor, der unter anderem auch schon den Schweizerischen Schillerpreis (2007) und den Bündner Literaturpreis (2009) erhalten hat, wuchs in Rabius und Disentis auf. Er studierte in Zürich, Freiburg und Berlin Philosophie, Geschichte und Literatur. Während vielen Jahren verbrachte er den Sommer als Schafhirt auf der Greina und den Herbst als Jäger auf Carpet.