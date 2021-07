Openair Montreux läutet den Festival-Sommer ein Coronabedingt fiel das Montreux Jazz Festival letztes Jahr aus. Nun geht das Festival ab Freitag wieder über die Bühne, wenn auch in kleinerem Format.

Alles ist bereit für die 55. Ausgabe des Montreux Jazz Festival. Keystone

Musikfans kommen in Montreux wieder auf voll auf ihre Kosten. Am Freitag startet die 55. Ausgabe des legendären Jazz Festivals am Genfersee. Das Line-up wartet unter anderem mit Woodkid, Raul Midón, Ibrahim Maloouf, Zucchero und Sophie Hunger auf.

Pandemiebedingt entschieden sich die Organisatoren für eine Lightversion des Festivals. Unter dem Motto «Small is beautiful» wurde eigens eine Freiluftbühne auf dem See gebaut, auf der 520 Personen Platz finden.

Einstimmung mit Perlen der Vergangenheit

Pünktlich zum Start des Festivals können sich Musikfans nun mit Highlights aus den vergangenen Jahren für die diesjährige Ausgabe einstimmen. Auf der Streaming-Plattform Play Suisse ist eine Auswahl von rund 40 Konzerten zu sehen, welche die Festivalgeschichte geprägt haben. Dies teilt SRG, die Betreiberin der Plattform, mit.

Musikliebhaberinnen und -liebhaber können so legendäre Auftritte kostenlos Revue passieren lassen: das Konzert des «Godfather of Soul» James Brown aus dem Jahr 1981, ein Auftritt des britischen Acid-Jazz-Musikers Jamiroquai aus dem Jahr 2003, ein Konzert von Soul-Legende Marvin Gaye aus dem Jahr 1980 sowie Auftritte von weiteren Musikgrössen wie Ray Charles, Nina Simone und Santana. (dpo)