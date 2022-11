Gault Millau Benoît Carcenat ist der beste Koch der Schweiz Der Restaurantführer Gault Millau hat Benoît Carcenat zum Koch des Jahres 2023 erkoren. Der Küchenchef des Hotel Valrose im waadtländischen Rougemont erziele mit seinem Team ein «Feuerwerk».

Der Koch des Jahres kommt aus der Westschweiz. ZVG

Benoît Carcenat gehört zu den Senkrechtstartern in der hiesigen Gastronomie. Nachdem der Südfranzose bereits in seinem Heimatland 2015 zum «Meilleur Ouvrier de France» («MOF») ausgezeichnet wurde, erhält er nun von Gault Millau den Titel «Koch des Jahres 2023». Dies teilte der Restaurantführer am Montag mit.

Der Küchenchef des Hotel Valrose in Rougemont (VD) erziele mit seinem Team ein «Feuerwerk», bei dem die Gäste «ein wenig atemlos» zurück blieben, schreibt Gault Millau. «Hier stimmt alles: die Idee, die Atmosphäre, die Ausführung.» Der Restaurantführer verleiht dem Chef 18 Punkte.

Carcenat hat sich seine Sporen im berühmten Hôtel de Ville in Crissier abverdient, wo er vom 2016 verstorbenen Sternekoch Benoît Violier gefördert wurde. Er werde deshalb in der Branche auch als «Benoît deux» bezeichnet. Doch mittlerweile habe Carcenat, der seit 2016 das Restaurant im Hotel Valrose führt, seinen eigenen Stil gefunden, so Gault Millau. (dpo)