Filmfestival Locarno zieht positive Bilanz – 320'000 Online-Besucher Wegen der Coronapandemie musste das Filmfestival Locarno sein Programm umgestalten. Das hat sich für die Organisatoren offenbar gelohnt. Man habe ein Zeichen der Solidarität mit der Filmindustrie setzen können.

Das Kino-Programm des Filmfestivals Locarno hat nach Angaben des Verantwortlichen 6000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Keystonoe

(dpa) Das Filmfestival Locarno hat eine positive Bilanz seiner ersten hybriden Ausgabe gezogen. Das Online-Programm habe vom 5. bis 15. August insgesamt 320'000 Besucher verzeichnet, teilte das Festival am Sonntag mit. Dort wurden Lang- und Kurzfilme, Meisterklassen und Interviews angeboten. Die Filme und Events des virtuellen Rahmenprogramms seien 80'000 Mal angesehen worden. Ausserdem habe es knapp 6000 Besucher in den erstmals seit dem Corona-Lockdown wieder geöffneten Kinos in Locarno und Muralto gegeben.

Die mit je 70'000 Franken dotierten Hauptpreise des Festivals gingen erstmals an Filme, die noch nicht abgedreht sind. Geehrt wurden die Filmemacherinnen Lucrecia Martel aus Argentinien für «Chocobar» und Marí Alessandrini aus der Schweiz für «Zahorí».



Die künstlerische Leiterin Lili Hinstin erklärte: «Die überraschenden Reaktionen des Publikums haben uns sehr bewegt und dazu gebracht, über die Zukunft des Kinos nachzudenken. Sie haben gezeigt, dass Kino und Video-on-Demand nicht unbedingt gegensätzlich sein müssen, sondern dass sie nebeneinander bestehen und zusammen Entdeckungen abseits der gewohnten Pfade fördern können.» Festival-Präsident Marco Solari sagte, man habe ein klares Zeichen der Solidarität mit der Filmindustrie gesetzt. Dank des Online-Programms habe man die Digitalisierung des Festivals vorantreiben können.

Die 74. Ausgabe des Locarno Filmfestivals soll vom 4. bis 14. August 2021 am Lago Maggiore stattfinden.