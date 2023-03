Festival Robbie Williams und Apache 207 kommen ans Zürich Open Air Robbie Williams hat aus merkwürdigen Gründen sein Konzert vom Januar in der Schweiz abgesagt. Nun kommt der britische Superstar doch noch nach Zürich.

Robbie Williams bei einem Konzert 2019. Keystone

Robbie Williams kommt doch noch in die Schweiz. Der britische Superstar spielt am 22. August am Zürich Open Air. Eigentlich hätte Williams schon im Januar im Hallenstadion spielen sollen, das Konzert wurde aber abgesagt, noch bevor der Vorverkauf überhaupt gestartet ist. Das «aufgrund unvorhergesehener Umstände im Zusammenhang mit der Terminplanung», wie der Veranstalter damals schrieb.

Auch sonst klotzt das Open Air in der Nähe des Flughafens. Ebenfalls am fünftägigen Festival spielen der deutsche Überflieger Apache 207 (24. August) und The Killers (23. August). Das Zürich Open Air ist im Gegensatz zu anderen ähnlicher Veranstaltungen in der Schweiz eher ein Eintagesfestival. Sprich: Die Besucherinnen und Besucher campen grösstenteils nicht vor Ort, sondern reisen jeweils extra an.

Ein Eintagespass kostet in der Early-Bird-Phase 114 Franken. Diese günstigeren Tickets sind aber limitiert. Der reguläre 1-Tagespreis für Williams und Co. ist 125 Franken. Den kompletten Fünftagespass gibts Early Bird für 399 Franken und regulär für 439 Franken. (mg)