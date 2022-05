Corona Wegen Morddrohungen: Marco Rima wirft Medien Stimmungsmache vor Seine Kritik an der Politik des Bundesrates brachte Marco Rima Nazi-Vergleiche und Morddrohungen ein. Nun ist er wieder auf Tour – und blickt in einem Interview auf die turbulente Zeit zurück.

Fiel in Ungnade: Am 19. September 2020 äusserte sich Marco Rima auf dem Zürcher Turbinenplatz kritisch zu den Coronamassnahmen. Keystone

Er stehe nach wie vor zu allen Aussagen, die er während der Coronamassnahmen gemacht habe, sagte Marco Rima in einem Interview mit der Sonntagszeitung: «Ich würde alles wieder genau gleich machen.» Rima war nach einem Auftritt an einer Coronademo am 19. September auf dem Turbinenplatz in Zürich zu einem der bekanntsten Massnahmenkritiker der Schweiz geworden. «Ich wurde vom Publikumsliebling zum Vollpfosten der Nation», resümiert Rima im Interview.

In der Folge habe er Gewalt- und Morddrohungen erhalten. «Ein ehemaliger Mitarbeiter des Zürcher Justizdepartements schrieb uns, er würde sich freuen, wenn man mich zusammenschlagen würde», erinnert sich Rima. Sein E-Mail-Postfach sei voll von solchen Nachrichten gewesen.

Verhärtung der öffentlichen Diskussion

Rima wirft den Medien vor, die Stimmung aufgeheizt zu haben: «Indem sie Leute wie mich als ‹Schwurbler› oder ‹Verschwörer› bezeichneten. Der Nazivorwurf ist dann nicht mehr weit.» Dabei habe er lediglich der Politik fehlende Kreativität vorgeworfen. «‹Querdenken› wurde zu einem Schimpfwort», so Rima: «Dabei ist es doch wichtig, dass man sich immer überlegt, wie man Dinge auch anders machen könnte.»

Mit bestimmten Zeitungen werde er nicht mehr zusammenarbeiten, sagte Rima ohne Namen zu nennen: «Bis sie sich entschuldigt haben». Er stelle in der öffentlichen Diskussion eine Verhärtung fest. «Wir leben in einer Zeit mit vielen Ausrufezeichen, es fehlen die Fragezeichen», so Rima. Deshalb laute der Titel seines neuen Programms auch «Ich weiss es nicht.» (wap)