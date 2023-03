Awards Marco Fritsche und Annina Frey moderieren die Swiss Music Awards Im Mai werden in Zug die begehrten Betonklötze der Swiss Music Awards vergeben. Nun ist klar, wer an der grossen Show die Moderation übernimmt.

Bilden das neue Moderationsduo: Marco Fritsche und Annina Frey. PD/Filip Stropek

Wenn in Zug die wichtigsten Musikpreise der Schweiz vergeben werden, führen Marco Fritsche und Annina Frey durch den Abend. Fritsche hatte bereits 2022 die Show der Swiss Music Awards moderiert, Frey stösst neu dazu. Sie ersetzt Madeleine Sigrist.

Der Appenzeller Fritsche war bereits bei den ersten vier Ausgaben der Swiss Music dabei – die fanden damals aber noch im deutlich kleineren Rahmen statt. Auch heuer finden sie in der Eishockeyhalle Bossard Arena statt. Frey kennen die Zuschauerinnen und Zuschauer als langjährige Moderatorin des SRF-Gesellschaftsmagazins «Gesichter & Geschichten». Daneben kennt man die Baslerin auch als Musikproduzentin und DJ im elektronischen Musikbereich.

Die Swiss Music Awards werden dieses Jahr zum zweiten Mal von CH Media veranstaltet, zu dieser Gruppe gehört auch dieses Portal. Die Awards finden am 17. Mai statt. Tickets sind ab Mittwoch 9 Uhr erhältlich. An der Show werden die begehrten Betonsteine vergeben, die besondere Leistungen im Schweizer Musikschaffen auszeichnen. Daneben treten auch zahlreiche Musikerinnen und Musiker auf. Die Gäste werden in den nächsten Wochen bekannt. (mg)