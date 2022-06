Auszeichnung Locarno Film Festival ehrt US-Schauspieler Matt Dillon für sein Lebenswerk Matt Dillon erhält am diesjährigen Locarno Film Festival den Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk. Der 58-jährige Schauspieler sei trotz seines Erfolges immer wieder neue Herausforderungen angegangen, begründet der Festivaldirektor die Auszeichnung.

Matt Dillon wurde 1964 in New Rochelle, New York, geboren. Sein Leinwanddebüt gab er 1979 im Alter von 14 Jahren. Keystone

Die Preisverleihung erfolgt am 4. August auf der Piazza Grande in Locarno, wie das Festival am Dienstag mitteilt. Matt Dillon sei ein Künstler, der einen «andauernden Erfolg und bei mehreren Generationen Beliebtheit erreicht hat, ohne jemals aufzuhören, neue Herausforderungen anzugehen und neue Ausdrucksformen zu entdecken», zitiert die Mittelung den künstlerischen Direktor Giona Nazzaro. Er verkörpere «mit Souveränität eine Vorstellung des Künstlers und des amerikanischen Kinos, die wir sehr lieben: die Unruhe der Jugend und die Freiheit der Reife.»

In «Factotum» (2005) mimte Matt Dillon den alkoholabhängigen Schriftsteller Charles Bukowski. YouTube

Der 58-jährige US-Schauspieler gab sein Leinwanddebüt im Alter von 14 Jahren im Kultklassiker «Over the Edge» (1979). In seiner darauffolgenden Karriere feierte Dillon sowohl in Genrefilmen wie auch im Autorenkino Erfolge und arbeitete mit Regiegrössen wie Francis Ford Coppola, Gus Van Sant und Lars Von Trier zusammen. Zu seinen prägendsten Filmen zählen «Rumble Fish» (1983), «Drugstore Cowboy» (1989), «Wild Things» (1998), «There’s Something About Mary» (1998), «Crash» (2004), «Factotum» (2005) und «The House That Jack Built» (2018).

Mit dem Lifetime Achievement Award ehrt das Film Festival seit 2011 Persönlichkeiten für ihr Lebenswerk. Letztes Jahr ging die Auszeichnung an Horror-Altmeister Dario Argento. (dpo)