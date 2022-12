Ausgehen Nach jahrelangen Querelen: Zürcher Lokal Kosmos stellt den Betrieb per sofort ein Erst im September hat eine neue Leitung den Betrieb der Zürcher Kino-, Kultur- und Gastroinstitution Kosmos übernommen. Nun wird der Betrieb an der Europaallee per sofort eingestellt.

Stellt den Betrieb sofort ein: Das Zürcher Lokal Kosmos, welches in den letzten Jahren mit Querelen negative Schlagzeilen machte. Keystone

Der Grund für die abrupte Schliessung: «Das Unternehmen lässt sich nicht länger aufrechterhalten», schreibt das Kosmos in einer Mitteilung vom Montag. Und weiter heisst es darin: «Nach turbulenten Monaten ziehen die vor wenigen Wochen eingesetzten Verwaltungsräte der Kosmos-Kultur AG die Notbremse.» Noch am gleichen Tag wollen sie die Bilanz der Betreibergesellschaft beim Konkursgericht des Kantons Zürich deponieren.

Dabei hatte der neue Verwaltungsrat unter der Leitung von Roberto Feusi und Gastrounternehmer Valentin Diem seine Arbeit erst vor drei Monaten aufgenommen. Laut Mitteilung stand er vor grossen Herausforderungen und verordnete dem Betrieb eine «sofortige harte Sanierung».

70 Mitarbeitende verlieren Job

Diese hat offenbar nicht gereicht, um das Unternehmen auf Kurs zu bringen. Das betriebswirtschaftliche Konzept sei in der heutigen Form «ungenügend», die Kosten für den laufenden Betrieb «zu hoch» und die Schuldenlast «zu erdrückend». Die Liquidität sei folglich nicht länger gesichert.

Aufgrund der Schliessung verlieren laut Mitteilung mehr als 70 Personen ihre Anstellung. Das Kosmos beherbergt nahe der Ausgehmeile Langstrasse nebst dem Gastronomieangebot ein Kino sowie einen Buchladen und einen Klub.

Eine Vision «ohne nachhaltige Machbarkeit»

Roberto Feusi nennt das Ende der Kulturinstitution nach lediglich fünf Jahren in der Mitteilung «bedauerlich». Die finanzielle Lage des Kosmos sei dem neuen Verwaltungsrat nicht transparent dargelegt worden. «Heute wissen wir, dass ein funktionierender Businessplan schlicht nicht vorhanden war, der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten standhält», zitiert die Mitteilung den Kosmos-Präsidenten. «Alles deutet darauf hin, dass der Kosmos immer nur Vision blieb ohne nachhaltige Machbarkeit», sagt Feusi weiter.

Was mit der Liegenschaft an der Europaallee geschieht, ist laut den aktuellen Betreibern offen. Und damit auch die Frage, ob an der zentralen Lage in der Stadt Zürich wieder ein Kulturbetrieb einziehen wird.

Samir, Deckert und viele weitere Konflikte

Filmemacher Samir hat das Kosmos mitbegründet. Keystone

Das Kulturhaus wurde 2017 gegründet und vereint auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern ein Kino, einen Buchladen, ein Restaurant und einen Klub. Zu den Mitbegründern zählten unter anderen der Schweizer Filmemacher Samir und der Buchhändler Bruno Deckert.

In den vergangenen Jahren haben öffentlich ausgetragene Querelen das Kosmos mehrfach durcheinander gewirbelt. In der Folge kam es aufgrund von Unstimmigkeiten wiederholt zu personellen Rochaden an der Spitze der Kulturinstitution. Dabei haben sich etwa auch Samir und Bruno Deckert zerstritten. Erst im vergangenen Mai trat dann der gesamte Verwaltungsrat zurück. (sat/dpo)