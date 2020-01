Zu früh gefreut: Es gab nur wenig Schnee im Flachland Trotz einer Kaltfront blieb das Flachland über das Wochenende weitgehend schneefrei. Für weite Teile der Deutschschweiz besteht aber ein Glättewarnung für die Nacht auf Montag.

Nur wenige Schneeflocken rieselten bis ins Flachland. (Symbolbild)



Bild: Dominik Wunderli

(gb.) Nur in der Zentral- und Ostschweiz blieben die ersten Schneeflocken dieses Winters im Flachland dieses Wochenende liegen. Am Alpennordhang häufte sich der Schnee laut SRF Meteo auf 10 bis 30 Zentimeter.

In der Ausgabe von Sonntag Abend hat SRF Meteo aber aufgrund der anhaltenden Kaltfront eine grossflächige Glättewarnung abgegeben.

#SRFWarnung

Achtung #glatt: In der Deutschschweiz hat es tagsüber stellenweise etwas geschneit. Dort wo die Strassen und Gehwege nass sind, muss mit gefrierender Nässe gerechnet werden. ^je pic.twitter.com/4E8INrCSlk — SRF Meteo (@srfmeteo) January 19, 2020

So wurden auch an verschiedenen Orten erste Kälterekorde dieses Jahres gemessen. In Samedan etwa wurden laut SRF Meteo in der Nacht auf Sonntag minus 22 Grad gemessen.