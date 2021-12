Coronapandemie Kanton St.Gallen löscht über 8000 gefälschte Impfzertifikate und warnt Nachahmer Der Kanton St.Gallen hat am Mittwoch über 8000 Impfzertifikate annulliert, die illegal ausgestellt wurden. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Tathergang. Zertifikatsfälschern sowie Käuferinnen und Käufern drohen hohe Strafen wegen Urkundenfälschung.

Am Mittwoch hat der Kanton St.Gallen über 8000 gefälschte Impfzertifikate gelöscht. (Symbolbild) Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Im Kanton St.Gallen hat eine Gruppe von Personen mehrere tausend Impfzertifikate illegal ausgestellt und dafür hohe Geldbeträge gefordert. Wie die Staatskanzlei St.Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, hätten diese Personen in privaten Testzentren gearbeitet und dadurch Zugang zum nationalen Ausstellsystem für Zertifikate gehabt.

Weiter schreibt der Kanton St.Gallen, er habe den Bund bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass das IT-System zum Auslösen von Zertifikaten erhebliche Mängel habe und zu vielen Personen die Möglichkeit eröffne, unrechtmässige Impfzertifikate auszustellen.

Sowohl Käufer als auch Verkäufer machen sich strafbar

Nun hat das Gesundheitsdepartement über 8000 illegal ausgestellte Impfzertifikate annulliert. Gegen Personen, die solche falschen Impfzertifikate hergestellt haben, wird wegen Urkundendelikten ermittelt. Den Tatverdächtigen droht bei einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Auch Personen, die ein solches gefälschtes Covid-19-Zertifikat erworben haben und verwenden, machen sich strafbar. Auch ihnen droht eine Verurteilung zu einer Freiheits- oder Geldstrafe.

Wichtig sei zudem festzuhalten, so die St.Galler Staatskanzlei, dass die Tatverdächtigen nicht in einer kantonalen Impfstelle gearbeitet haben. Das Personal in den kantonalen Impfstellen habe keinen Zugang zum Ausstellsystem für Zertifikate.

Schweizweit grösster Betrugsfall im Kanton St.Gallen aufgeflogen

Vergangene Woche machte CH Media im Kanton St.Gallen einen Fall publik, wonach rund 6000 Zertifikate missbräuchlich ausgestellt worden seien, bis die mutmasslichen Täter kürzlich aufflogen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte damals, sie habe Kenntnis von Zertifikatsfälschungen im Kanton und habe entsprechende Untersuchungen eingeleitet. Vermutlich steht der Fall von vergangener Woche im Zusammenhang mit den am Donnerstag kommunizierten Annullierungen von 8000 Impfzertifikaten. Eine Bestätigung seitens des Kantons St.Gallen steht noch aus.

Das Problem bei solch missbräuchlich ausgestellten Zertifikaten ist, dass sie laut Aussagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) identisch zu jedem anderen Impfzertifikat sind. «Missbräuchlich ausgestellte Zertifikate kann man nicht erkennen. Sie erscheinen als gültig und echt, beruhen aber auf gefälschten Angaben durch korrupte Personen», sagt BAG-Mediensprecherin Nani Moras vergangene Woche auf Anfrage. Zu den angesprochenen Mängeln des IT-Systems sagte das BAG vergangene Woche, man sei im wöchentlichen Austausch mit den Kantonen und diskutiere Hinweise und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Systems. (SK/tn/alr)