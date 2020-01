Der Zürcher Alfred Heer soll Präsident der SVP Schweiz werden Die SVP des Kantons portiert ihren Nationalrat Alfred Heer als Kandidaten für das Präsidium der Mutterpartei.

Alfred Heer kandidiert für das Präsidium der SVP Schweiz. Keystone

(wap) Sieben Jahre lang war Alfred Heer Präsident der kantonalzürcher SVP. Nun will er Präsident der SVP Schweiz werden. Am Dienstag teilte die SVP Zürich mit, dass sie ihn der« Findungskomission» als Kandidaten gemeldet hat. Wie die Partei in einer Medienmitteilung schreibt, überlegen sich weitere Politiker aus ihren Reihen, für die Aufgabe zu kandidieren. Diese würden zu gegebener Zeit ebenfalls unterstützt und ihre Namen der Findungskommission nachgereicht.

Am 25. Januar hat die SVP Schweiz entschieden, dass der Findungsprozess nicht öffentlich diskutiert wird. «Die Frage, wer die SVP Schweiz in den nächsten Jahren führen soll, wird in den Parteigremien entschieden und nicht in den Redaktionen der schweizerischen Medienhäuser,» so die Zürcher Mitteilung.