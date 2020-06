BAG meldet 35 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus

Bislang haben sich 31652 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Neue Hospitalisationen und Todesfälle gibt es nicht. Die Häufigkeit liegt bei 368,8 Fällen auf 100'000 Einwohner.



Nach dem Wochenende meldet das BAG wieder etwas weniger Fälle.

(wap) Am letzten Montag waren noch 22 Neuansteckungen gemeldet worden. In den folgenden Tagen nahm die Zahl der Neuinfizierten zu: 44 waren es am Mittwoch, 52 am Donnerstag, 58 am Freitag, 69 am Samstag und 62 am Sonntag. Seit dem Sonntag wurden 3685 neue Tests durchgeführt, 35 davon waren positiv.



Todesfälle und Einlieferungen ins Spital hat es laut dem BAG in den letzten 24 Stunden keine gegeben.