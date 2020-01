Amtliche Änderung des Geschlechts: Bundesrat will Hürden abbauen Die amtliche Änderung des Geschlechts und des Vornamens soll für Menschen mit einer Trans-Identität vereinfacht werden. An der binären Geschlechterordnung will der Bundesrat aber festhalten – zumindest vorerst.

Das in offiziellen Dokumenten eingetragenen Geschlecht soll bald mit weniger Aufwand geändert werden können. Trix Niederau

(gb.) Möchte ein Mensch in der Schweiz seinen amtlichen Eintrag des Geschlechts – und meist im gleichen Zug auch seinen Vornamen – ändern lassen, ist dafür nach geltendem Recht ein gerichtliches Verfahren nötig. Bis vor kurzem war die Änderung gar nur möglich, wenn die betroffene Person zuvor einem operativen Eingriff unterzogen wurde – entweder zur Angleichung der Geschlechtsmerkmale oder eine für chirurgische Sterilisation. Ehen mussten vor der Änderung geschieden werden.

Die rechtlichen Verfahren, die heute nötig sind, seien gemäss einer Botschaft des Bundesrates uneinheitlich und werden als ungebührend langwierig und teuer empfunden. Der Bundesrat will sie abschaffen und eine Änderung des Einträge des Geschlechts und des Namens erleichtern. Grundlage für die vereinfachte Änderung soll das Prinzip der Selbstbestimmung des Menschen sein. So heisst es im vorgeschlagenen Text des Bundesrats, dass die Person die «innerlich fest davon überzeugt» sein muss, um die Änderung vornehmen zu können. Für die Änderung soll dann das Zivilstandsamt zuständig sein. Missbräuchliche und leichtsinnige Änderungswünsche können abgelehnt werden und sind strafbar. Ehen sollen bestehen bleiben.

Vernehmlassung verlief mehrheitlich positiv

Die Pläne des Bundesrats betreffen nicht nur Erwachsene, die ihr Geschlecht ändern wollen, sondern auch Kinder, die mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. In der Schweiz ist dies bei etwa 40 Babys pro Jahr der Fall. Nach geltendem Recht muss aber jedem Kind nach drei Tagen ein Name und ein Geschlecht eingetragen werden. Wie ein Bericht der Nationalen Ethikkommision vor ein paar Jahren festgestellt hatte, wurden bis vor Kurzem noch geschlechtsbestimmende Operationen an gesunden Säuglingen vorgenommen.

Dass der Vorschlag auf dem Prinzip der Selbstbestimmung beruht, wurde gemäss der Botschaft von den meisten involvierten Akteuren in der Vernehmlassung unterstützt. Die eingetroffenen Antworten von Kantonen, Parteien, Verbänden und weiteren interessierten Organisationen waren hauptsächlich positiv. Kritik gab es an der Zuständigkeit des Zivilstandsamts. Einige Kantone hätten lieber am bisherigen Verfahren festgehalten. Dass urteilsfähige Minderjährige die Entscheidung nur mit einem Vormund treffen können, stiess teilweise ebenfalls auf Kritik.

Als nächstes muss die Rechtskommission des Nationalrates über die Vorlage beraten.

Drittes Geschlecht wird ebenfalls zur Diskussion

Der Bundesrat betont in seiner Botschaft, dass mit der Änderung nicht die Schaffung eines dritten Geschlechts einhergehen würde. Die binäre Einteilung der Geschlechter in Mann und Frau soll im Rahmen der vorgeschlagenen Änderungen beibehalten werden. Jedoch wird der Bundesrat zum dritten Geschlecht bald separat eine Meinung fassen müssen. Vor eineinhalb Jahren waren zwei entsprechende Postulate angenommen worden, die den Bundesrat dazu verpflichten, einen Bericht zu den möglichen gesetzlichen Änderungen bei der Einführung eines dritten Geschlecht zu verfassen.