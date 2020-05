62 Prozent der Schweizer Ärzte arbeiten mehr, als es das Gesetz erlaubt Die Arbeitszeiten von Ärzten entsprechen oft nicht den gesetzlichen Vorgaben. Viele arbeiten über 50 Stunden pro Woche und fühlen sich häufig müde und ausgelaugt.

Nicht nur in der Coronakrise: Ärzte und Ärztinnen müssen zahlreiche Überstunden leisten, um die Arbeitsbelastung zu stemmen. Keystone

(agl) Dies zeigt die neuste Mitgliederbefragung des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO), die das Marktforschungsinstitut Demoscope durchgeführt hat und am Montag veröffentlicht wurde. 45 Prozent der 2’944 Teilnehmer arbeiteten 2019 pro Woche länger als 52 Stunden, bei einer gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeit von 50 Stunden. 69 Prozent der Befragten überschreiten zudem die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit.

Die Ärztinnen und Ärzte leisteten 2019 durchschnittlich 137 Überstunden, bei den Assistenzärzten waren es sogar 141, was gemäss VSAO einen neuen Negativrekord bedeutet. Zwei von fünf Befragten gaben zudem an, zeitweise länger als sieben Tage am Stück zu arbeiten. Auch das ist eine Abweichung vom Arbeitsgesetz.

«Mit der grossen Arbeitsbelastung steht nach wie vor auch die Gesundheit der Betroffenen auf dem Spiel», heisst es in der Auswertung der Umfrage. 56 Prozent der Befragten sind meistens oder häufig müde, ein Drittel fühlt sich ausgelaugt. Nun müsse Schluss sein mit Spardruck und Renditedenken in Spitälern, fordert der VSAO in einer Medienmitteilung. Es brauche genügend Personal im Gesundheitswesen und strengere Kontrollen der Arbeitsbedingungen.