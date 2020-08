Wie Katz und Hund: Die zwei Kandidierenden für das Gossauer Schulpräsidium liefern sich am «Tagblatt»-Podium einen heissen Schlagabtausch Wer übernimmt das Gossauer Schulpräsidium? Schulrätin Ruth Lehner (CVP) und Lehrer Stefan Rindlisbacher (FDP) haben beide gute Karten. Am «Tagblatt»-Podium stellten sie sich kritischen und witzigen Fragen. Er enthüllte sogar, wie viel er für seinen Wahlkampf ausgibt.

Tropisch heiss war es am Donnerstagabend, hitzig ging es auch am «Tagblatt»-Podium zu. Etwa 60 Gäste, darunter etliche Stadträtinnen und Parlamentarier, nehmen im Fürstenlandsaal Platz. Alle Augen sind auf die Kandidaten auf der Bühne gerichtet: Ruth Lehner im sportlich-eleganten Streifenkleid und Stefan Rindlisbacher im frischen weissen Poloshirt. Beide wollen das Gossauer Schulpräsidium - aber es kann nur eine oder einen geben. Jetzt stellen sie sich den kritischen Fragen der Journalisten Perrine Woodtli und Michel Burtscher.

Nach einer kurzen Aufwärmrunde - beide Anwärter haben eine Minute Zeit, sich vorzustellen - geht es um die Wurst. Beide hätte gute Qualifikationen, stellt Moderator Burtscher fest. Aber der Stimmbürger müsse auswählen können. «Wieso sind Sie besser qualifiziert für das Amt, Frau Lehner?», wendet er sich an die 50-jährige Präsidentin der CVP Gossau. Lehner betont, dass sie schon in politische Prozesse involviert sei und die Abläufe kenne. Ein Vorteil gegenüber Rindlisbacher, der erst vor Kurzem der FDP beigetreten ist.

Auch auf ihren akademischen Hintergrund weist die Dozentin hin, die an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach angehende Kindergärtner und Primarlehrerinnen unterrichtet. Sie kenne pädagogische Theorien aus der Forschung und könne Prozesse spiegeln. Selbstbewusst sagt sie zu Rindlisbacher:

«Da habe ich einen etwas grösseren Rucksack als du.»

«Das wäre kein Nachteil», kontert dieser. Wer nicht jahrelang Klassen unterrichtet habe, könne gar nicht wissen, was es bedeutet, «eine gute Schule zu machen», sagt der 41-Jährige, der seit 14 Jahren in Flawil unterrichtet. Als Reallehrer arbeite er mit dem Schulleiter, mit Heilpädagogen, Ärzten und weiteren Fachpersonen zusammen. In seiner täglichen Arbeit sei er es sich gewohnt, Vertrauen aufzubauen zu Eltern und Kindern. «Das fehlt dir», sagt er zu Ruth Lehner.

Worauf sie sich wehrt: Diese Aussage sei genauso ein Unfug wie die Behauptung, dass ein Lehrer nur gut sei, wenn er eigene Kinder habe. Erstens habe sie zwölf Jahre als Kindergärtnerin unterrichtet. Zweitens habe der jetzige Gossauer Schulpräsident Urs Blaser einen guten Job gemacht - ohne Lehrererfahrung.

Über Geld reden fällt schwer

Als die Journalisten nach dem Wahlkampfbudget fragen, bleibt Lehner vage. Die Partei beteilige sich an den Kosten, sagt sie, ohne konkreter zu werden. Rindlisbacher sagt, der Wahlkampf komme ihn teurer zu stehen als gedacht. «Es fällt mir schwer, darüber zu reden», gibt er zu - und wirkt entwaffnend ehrlich. Nicht mal seine Eltern und seine Frau habe er eingeweiht. «Und jetzt wollen Sie es auch nicht sagen?», bohrt Burtscher nach. Es ist kurz still im Saal. Der Vater von drei Söhnen sagt: «Ich habe mehr als 10'000 Franken ausgegeben.»

Der Schulpräsident oder die Schulpräsidentin steht rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. «Das ist mehr als eine Schulklasse», sagt Moderatorin Perrine Woodtli.

«Was qualifiziert Sie für eine solche Führungsaufgabe?»

Beide Kandidaten können da wenig Erfahrung vorweisen. Lehner weist darauf hin, dass sie schon Fachgruppen und Kommissionen geleitet habe. Ihr Konkurrent sagt: «Wir Lehrer machen jeden Tag nichts anderes als führen.» Er habe auch schon Bücher über Führungstechnik gelesen. «Vieles muss ich aber noch lernen», räumt er ein und wirkt erneut sympathisch, weil er dazu steht.

Während Ruth Lehner als Schulrätin und CVP-Ortspräsidentin bereits viele Geschäfte des Stadtrats kennt, ist die Politik für Rindlisbacher noch Neuland. Was er nicht als Nachteil sieht: «Ich gehe unverbrauchter daran heran.» Er habe schon oft mit Politikern zusammengearbeitet und er habe Spass an der Auseinandersetzung.

Er mag Hunde, sie Katzen

Auch bei der anschliessenden lockeren Fragerunde zu Freizeit und Vorlieben kristallisieren sich Unterschiede heraus. Er mag Hunde, sie Katzen. Er bevorzugt den Strand, sie Winterferien im Schnee. Er hat lieber Deutsch, sie Mathe. Er fährt gern Auto, sie Velo. Ihre Begeisterung für den Walter Zoo und den FC Gossau teilen sie hingegen.

Danach geht es wieder ans Eingemachte, um Themen wie die Digitalisierung, Tagesstrukturen und die Maitlisek. Jedes dritte Kind, das in Gossau in den Kindergarten eintritt, könne kein Deutsch, sagt Woodtli. «Wie wollen Sie dieses Problem lösen?»

Es sei wichtig, dass das Problem erkannt sei, sagt Rindlisbacher. Da müsse man ein Angebot wie eine Tagesstruktur schaffen. Die Chancengerechtigkeit müsse möglichst früh einsetzen: Je jünger die Kinder gefördert würden, desto wirksamer.

«Wir planen schon etwas in die Richtung», sagt Schulrätin Lehner. Der Ausländeranteil in Gossau sei hoch. Ein fremdsprachiges Kind müsse mindestens fünf Mal in eine Institution wie eine Spielgruppe gehen, um Deutsch zu lernen.

«Sie lernen die Sprache in erster Linie von anderen Kindern.»

Das bedinge, dass man eine bessere Durchmischung in Klassen hinbekomme, sagt die Dozentin, die sich bei diesem Thema bis ins Detail auszukennen scheint.

Beim Thema Tagesstrukturen «müssen wir dranbleiben», sagt Rindlisbacher. Die Nachfrage ist gross, über 160 Kinder nutzen die familienergänzenden Angebote in Gossau. Auch Eltern könnten bei Mittagstischen einspringen, meint er. Wovon Lehner, die einen Sohn hat, wenig begeistert ist:

«Vielleicht ist es für Jugendliche in der Oberstufe nicht so cool, wenn Vater oder Mutter dabei sind.»

Das unterhaltsame einstündige Podium vergeht wie im Flug. Man konnte zwei ebenbürtige, schlagfertige und kompetent wirkende Kandidierende kennen lernen. Der Wahlkampf bleibt spannend: Schwer zu sagen, wer am 27.September das Rennen macht.