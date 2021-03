EXIL Trotz Niederlage in Wil: Wird der FC Winterthur jetzt Dauergast im Bergholz? Weil der neue Rollrasen im heimischen Stadion Schützenwiese unbespielbar ist, fand das Challenge-League-Heimspiel der Eulachstädter gegen Thun am Freitagabend im Wiler Bergholz statt. Gut möglich, dass sich die Winterthurer wiederholt im Südquartier einmieten müssen.

Womöglich treffen sich der FC Winterthur und der FC Thun in dieser Saison noch einmal im Bergholz für ein Challenge-League-Spiel. Bild: Freshfocus

«Es schmerzte schon, hier zu spielen.» Das sagte der umbtriebige FC-Winterthur-Geschäftsführer Andreas Mösli kurz nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Thun. Ihn schmerzte nicht das Gastrecht für ein Heimspiel in Wil, sondern die Gesamtsituation, in welchem sein Verein steckt.

Erst im Spätsommer 2020 war im Heimstadion Schützenwiese für rund eine Million Franken ein neuer Rollrasen verlegt worden. Doch die Halme sind nicht richtig verwachsen, so dass das Naturgrün schon nach wenigen Spielen einen bedenklichen Zustand aufweist. Derzeit liegen grosse Planen über den am stärksten beschädigten Teilen des Rasens, um Wärme anzuziehen und so das Wachstum zu beschleunigen.

Warum es Wil geworden ist

Da an Profifussball auf der Schützenwiese derzeit nicht zu denken ist, klopfte der FC Winterthur auf der Suche nach Gastrecht beim FC Wil an - und stiess auf offene Ohren. Sie würden einen fairen Mietpreis zahlen, sagt Andreas Mösli, ohne weiter ins Detail zu gehen. Auch andere Optionen sind geprüft worden. Aber das schmucke Stadion Schaffhausen war «viel zu teuer» und auch der Zürcher Letzigrund ausserhalb des Budgets. Im Stadion Utogrund in Zürich, wo die Winterthur schon während der Rasensanierung vergangene Saison im Sommer gespielt haben, gibt es zu wenig Licht für ein TV-Livespiel, wie jenes am Freitagabend eines war.

Beat Signer kommentierte das Spiel für den TV-Sender Blue live. Bild: Simon Dudle

So also setzten sich die Winterthurer nach einem gemeinsamen Essen in Winterthur in den Mannschaftsbus Richtung «Heimstadion» Bergholz. Dort bezogen sie eine andere Garderobe wie gewohnt, als sie Gäste gewesen waren. Was aber nicht heisst, dass der FC Wil die Umkleide des Fanionteams zur Verfügung gestellt hätte. Jene Garderobe ist den Äbtestädtern heilig. Aber immerhin die Ersatzbank des FC Wil durften Trainer Ralf Loose und seine Winterthurer Entourage haben.

Wie in der jüngeren Vergangenheit immer war das Bergholz für die Eulachstädter aber keine Reise wert und sie zogen einmal mehr ohne Sieg von dannen, auch wenn der Gegner für einmal Thun und nicht Wil hiess. 0:3 stand es nach gut einer Stunde, 2:3 am Schluss. Die Aufholjagd kam zu spät. Auch ein Vierfach-Wechsel nach 70 Minuten brachte keinen Punkt mehr. Einmal mehr bewahrheitete sich, dass Kunstrasen nicht die präferierte Unterlage des FC Winterthur ist.

Winterthurer Ostern in Wil?

Trotzdem ist ein Szenario, dass die Rot-Weissen weitere Heimspiele auf dem Wiler Kunstrasen, der nach Meisterschafts-Ende im Mai auch ersetzt wird, austragen werden. Denn es zeichnet sich laut Andreas Mösli ab, dass die Schützenwiese selbst im April nicht bespielbar sein wird. Darum hat der Winterthurer FCW angekündigt, sein eigenes Stadion für eine Weile verlassen zu wollen, um dem städtischen Sportamt und den involvierten Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, den Rasen wieder auf Vordermann zu bringen. Mösli sagt:

«Zur Überbrückung ist das Bergholz eine ernsthafte Option. Wir hoffen aber, im Mai wieder echte Heimspiele in Winterthur austragen zu können.»

Bis zum allfälligen nächsten Winterthurer Auftritt in Wil wird es nun aber eine gewisse Zeit dauern. Am kommenden Freitag spielen die Eulachstädter auswärts in Schaffhausen und danach steht die einzige Länderspielpause im Verlauf der Rückrunde an. Erst zu Ostern und somit Anfang April ist wieder ein Heimspiel (gegen Chiasso) auf dem Programm. Womöglich sind dann auch ein paar Zuschauer zugelassen. Das wiederum hängt nicht von der Qualität das Rollrasens ab, sondern von der Entwicklung der Coronapandemie und dem Lockerungsentscheid des Bundesrats. Bis zu 150 Fans sind ab dem 22. März für Outdoor-Veranstaltungen in Aussicht gestellt, falls die Lage es erlaubt.