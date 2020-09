Mehr Transparenz bei Finanzen über einer Million Franken

Dave Mathis (Flig) und Thomas Künzle (SVP) sowie 26 Mitunterzeichnende wollen, dass der Stadtrat dem Parlament ausführlicher über Kreditgeschäfte über einer Million Franken berichtet. Dies soll im Geschäftsreglement des Parlaments entsprechend verankert werden. Das Parlament hat den Vorstoss erheblich erklärt.

Beitrag an Entwicklung Gossau Ost

Mit dem Verein Asgo (Areal St.Gallen West Gossau Ost) hat diese Zusammenarbeit von Gaiserwald, St. Gallen und Gossau bei der Entwicklung des gemeinsamen Grenzgebietes eine rechtliche Basis erhalten. In den nächsten Jahren sollen konkrete Vorhaben eingeleitet werden sollen. Für deren Bearbeitung rechnet der Verein mit Kosten von gesamthaft 1,7 Millionen Franken. Der Anteil von Gossau beläuft sich auf 611'000 Franken. Das Stadtparlament hat für die Bearbeitung des Geschäftes eine vorberatende Kommission eingesetzt.

Stadtrat unterstützt Deponie an Autobahn

Der Stadtrat strebt an, dass eine Deponie an der Autobahn im Gebiet Städeli-Weid-Gapf als Standort im kantonalen Richtplan aufgenommen wird. In seiner Antwort auf die Interpellation von Erwin Sutter (FLiG) zu diesem Thema stellt der Stadtrat jedoch fest, dass er nicht beeinflussen könne, dass dieses Vorhaben anderen Deponieprojekten in der Region vorgezogen werde. Der Interpellant zeigte sich mit der Antwort des Stadtrates zufrieden.

Auch Monika Gähwiler (SP) zeigte sich befriedigt mit der Antwort des Stadtrates auf ihre Interpellation. Sie erkundigte sich nach den Lehren, welche Stadtrat und Stadtverwaltung aus den Planungsverfahren für das Alterszentrum Fürstenland ziehen.