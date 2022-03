Zeitenwende Der Ukraine-Krieg markiert das Ende der Globalisierung: Das Geschäftsmodell der Schweiz ist gefährdet Der Bundesrat und die Wirtschaftsverbände glaubten bis vor kurzem, der künftige Wohlstand der Schweiz werde in Märkten wie China geschaffen. Jetzt sollte es allen dämmern: Wir sollten wieder mehr Wertschätzung zeigen für jene Länder, die uns nahe stehen. Patrik Müller Drucken Teilen

Bundesrat Johann Schneider-Ammann besiegelte 2013 das Freihandelsabkommen mit China, rechts Gao Hucheng. Keystone

Wenige Konzernchefs verkörpern die Globalisierung so sehr wie Larry Fink, der Lenker des weltgrössten Vermögensverwalters BlackRock. Der Amerikaner ist Stammgast in Davos und preist am WEF Jahr für Jahr die Segnungen des grenzenlosen Wirtschaftens: Es schaffe Wohlstand in ärmeren wie in reicheren Ländern, es führe zu Innovationen und günstigen Preisen für die Konsumenten sowie zu wachsenden Gewinnen für die Firmen.

Nun hat Larry Fink seinen Aktionären einen Brief geschrieben. «Russlands Invasion in die Ukraine hat der Globalisierung, wie wir sie in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt», heisst es darin. Fink orakelt, Russlands Isolation habe langfristige Folgen für die Weltwirtschaft:

«Länder und Firmen werden umfassend auf ihre Abhängigkeiten von anderen Ländern achten.»

Eine Folge davon werde sein, dass Unternehmen ihre Tätigkeiten wieder eher im eigenen Land oder in der Nähe davon ausüben und sich von anderen Standorten zurückziehen würden.

Milliardär Fink erklärt damit in wenigen Sätzen ein Konzept für beendet, das seit dem Fall der Berliner Mauer zwar immer wieder kontrovers diskutiert, letztlich aber für unumkehrbar gehalten wurde: Länder senken die Handelsbarrieren und spezialisieren sich auf jene Branchen und Produkte, bei denen sie am wettbewerbsfähigsten sind, den Rest beziehen sie irgendwoher, insbesondere aus China. Die Firmen ihrerseits verlagern die Produktion mal hierhin, mal dorthin, wo es gerade günstig ist.

Donald Trumps Wahl war ein Fanal

Vorzeichen, dass dieses Konzept nicht für die Ewigkeit gedacht sein könnte, gab es seit längerem, spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016. Er erhöhte die Handelszölle und erklärte China den «Wirtschaftskrieg», alles unter dem Schlachtruf «America First».

Dass Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die wirtschaftliche Isolation des Aggressors die Globalisierung jetzt stoppen werden, das glaubt nicht nur Bankchef Fink. Auch Jennifer Hillmann, einst Juristin am Handelsgericht der Welthandelsorganisation WTO, sagte jüngst:

«Das Handelssystem, wie man es gekannt hat, fällt gerade auseinander.»

Hat sie recht, trifft diese Wende die Schweiz viel stärker als andere Staaten. Kaum ein Land ist derart globalisiert wie sie. Sie ist zwar nicht Mitglied der EU, dafür aber wirtschaftlich vernetzter als fast alle anderen Volkswirtschaften – nicht nur innerhalb Europas, sondern weltweit.

So hat die Schweiz den riesigen Absatzmarkt China bereits um die Jahrtausendwende herum entdeckt. 2014 schloss der damalige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ein Freihandelsabkommen ab. Die Schweiz feierte es und war stolz, der EU zuvorgekommen zu sein, die bis heute kein solches Abkommen hat. Und als China die grösste Auslandübernahme tätigte und den Basler Saatgut-Konzern Syngenta übernahm, zuckte man darob bloss die Schultern. Man ist schliesslich liberal und weltoffen. Oder vielleicht eher: naiv?

Es ist ein Risiko, mit autoritär regierten Ländern zu handeln

Putins Krieg zeigt jetzt, wie riskant es ist, sein Geschäftsmodell auf Länder auszurichten, die autoritär regiert sind. Was, wenn China in Taiwan einmarschieren und es vom Westen sanktioniert würde? Dann bräche der drittgrösste Handelspartner der Schweiz (nach der EU und der USA) weg. Solche Risiken wurden bis zum Ukraine-Krieg kaum bedacht.

Unter der Devise «Wandel durch Handel» hat die Schweiz ihre wirtschaftliche Öffnung gegenüber fragwürdigen Regimes moralisch unterlegt: Steigt der Wohlstand in solchen Ländern, würden diese sich Richtung Demokratie bewegen, glaubte man. Russland hat diese Logik brutal Lügen gestraft.

Das heisst nicht, dass die Schweiz nun ihre wirtschaftlichen Bande mit Schwellenländern durchtrennen muss. Aber sie sollte wieder mehr Wertschätzung zeigen für jene Länder, die uns nahe stehen und berechenbar sind. Unser Wohlstand der Zukunft kommt nicht aus China, auch nicht aus Indien und schon gar nicht aus Russland. Er kommt aus der Schweiz, und er kommt aus Europa.