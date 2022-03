Wochenkommentar Ein neuer Eiserner Vorhang senkt sich über Europa: Warum Putin das Rad der Zeit zurückdreht Zeitenwende, Zäsur, Paradigmenwechsel – seit der russischen Invasion in der Ukraine sind diese Begriffe allgegenwärtig. Erleben wir eine dauerhafte Rückkehr in Zeiten, die wir für überwunden geglaubt hatten? Historikerin Dagmar Heuberger, die auf 40 Jahre im Journalismus zurückblicken kann, ordnet ein.

Überwunden geglaubte Zeiten: Die Trennung von Ost und West schien am 9. November 1989 mit dem Mauerfall vorüber zu sein. Lionel Cironneau / AP

Etwas, das viele nicht für möglich gehalten hatten oder nicht wahrhaben wollten, ist grausame Realität geworden: Es ist Krieg – Krieg mitten in Europa. Man muss sich das vorstellen: Kiew liegt rund 2000 Kilometer von Zürich entfernt, ungefähr gleich weit wie Zürich von Athen oder Lissabon.

Dieser Krieg vor der eigenen Haustüre treibt die Menschen um, auch in der Schweiz. Er überschattet alles. Wir sehen Bilder von bombardierten Wohnhäusern, von verzweifelten, verängstigten Menschen, von riesigen Flüchtlingstrecks und langen Militärkonvois. Es sind Bilder, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Und dieser Krieg macht auch hierzulande Angst.

Jodtabletten statt Coronatests

Hat Wladimir Putin jeglichen Realitätsbezug verloren? Wie weit geht der Wahnsinnige im Kreml noch? Setzt er Atomwaffen ein? Droht ein Dritter Weltkrieg? Ein guter Freund schickt täglich Whatsapp-Nachrichten mit solchen Fragen. Und in den Apotheken sind Jodtabletten mittlerweile gefragter als Coronatests.

Es wäre freilich verheerend, Putin als durchgeknallt abzutun. Er handelt vielmehr rational, mit der eiskalten Logik eines ehemaligen KGB-Offiziers. Er weiss genau, was er tut – und vor allem was er will: Russland zu alter Grösse zurückführen. Nicht von ungefähr hat er einst den Zusammenbruch der Sowjetunion als «grösste Katastrophe der Geschichte» bezeichnet.

Der Kremlchef will die europäische Sicherheitsordnung von 1999 (vor der ersten Nato-Erweiterung um Polen, Tschechien und Ungarn) wiederherstellen. Immer und immer wieder hat er diese Absicht kundgetan. Der Westen hingegen hat das viel zu lange nicht für bare Münze genommen, sondern Putin geschmeichelt, Appeasement-Politik betrieben.

Putins politisches Weltbild fusst auf Ideen des frühen 20. Jahrhunderts und des Kalten Krieges: Grossmachtstreben, militärische Stärke, Sicherung von Einflusssphären. Auch seine Kriegführung in der Ukraine beruht hauptsächlich auf Militärstrategien des 20. Jahrhunderts: Luftangriffe, Bodentruppen, Brutalität gegen die Zivilbevölkerung, Drohung mit Nuklearwaffen. Diese sind fester Bestandteil der russischen Militärdoktrin.

Die Nato hat besonnen auf die Atom-Bereitschaft reagiert

Folgerichtig hat der Kremlchef die russischen Atomstreitkräfte – wie schon bei der Annexion der Krim 2014 – in Alarmbereitschaft versetzt, was aber nicht bedeutet, dass der Einsatz dieser verheerenden Waffe unmittelbar bevorsteht. Der Schritt ist vor allem eine Drohgebärde, welche der Welt Angst machen soll. Die Nato hat klugerweise sehr besonnen – beziehungsweise überhaupt nicht – darauf reagiert.

Am 24. Februar 2022 ist die europäische Sicherheitsarchitektur, wie sie vor gut 30 Jahren entstanden ist, an einem Wendepunkt angelangt. Es war der Tag, an dem der Westen brutal aus seinem Traum von Friedensdividende und Beschränkung auf Diplomatie und Dialog erwachte. An dem ihm bewusst wurde, dass nur Staaten, die über ausreichende militärische Fähigkeiten verfügen, international eine Rolle spielen und auf der diplomatischen Bühne mitreden können. Der Tag, an dem Unmögliches plötzlich möglich wurde: Schärfste EU-Sanktionen, denen sich die Schweiz – nach einem kurzen Eiertanz – anschloss; Millionen für die kaputt gesparte deutsche Bundeswehr und deutsche Waffen für die Ukraine.

Kampfansage an die westlichen Werte

Noch tiefgreifender dürften die mittel- und langfristigen Folgen sein. Denn der russische Überfall auf die Ukraine ist auch eine Kampfansage an die westliche Werte- und Gesellschaftsordnung. In früheren Konflikten mit Moskau war oft von der Gefahr eines neuen Kalten Krieges die Rede. Das Gegenargument lautete jeweils, es handle sich nicht (mehr) um eine Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Kapitalismus.

Nun aber zeigt sich eine deutliche ideologische Komponente: Eine Konfrontation zwischen den offenen, rechtsstaatlichen und freiheitlichen Demokratien des Westens und der nationalistischen, repressiven Autokratie Russlands. Gelingt es Putin, die Ukraine zu unterjochen und vom Westen abzuschotten – wovon leider auszugehen ist –, dürfte sich schon bald wieder ein Eiserner Vorhang über Europa senken.