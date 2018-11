In eigener Sache: Wechsel

in der Chefredaktion Stabübergabe beim «St.Galler Tagblatt»: Silvan Lüchinger tritt nach über 20 Jahren aus der Redaktionsleitung des grössten Ostschweizer Medienhauses zurück. An seiner Stelle gehört neu Odilia Hiller der Chefredaktion an. Stefan Schmid

Silvan Lüchinger

In der Redaktionsleitung des «St.Galler Tagblatts» und seiner Regionalausgaben gibt es per 1. November mehrere Wechsel: Nach mehr als 20-jähriger Zugehörigkeit zur Chefredaktion hat sich Silvan Lüchinger entschieden, etwas kürzer zu treten und Verantwortung abzugeben. Lüchinger bleibt unserer ­Leserschaft freilich als Autor erhalten. Der 62-Jährige kümmert sich zudem wie bis anhin um die interne Nachwuchsförderung. Die Chefredaktion bedankt sich bei Lüchinger für seinen Einsatz für unser Medienhaus.

Hiller und Angst neu in der Chefredaktion

Odilia Hiller

An seiner Stelle nimmt neu Odilia Hiller in der Chefredaktion Einsitz. Hiller leitete bisher die «Ostschweiz am Sonntag». Neu ist die 42-Jährige Leiterin sämtlicher Regionalteile des «Tagblatts».

David Angst.

Ebenfalls frisch in der Chefredaktion ist David Angst. Der 52-Jährige ist Chefredaktor der «Thurgauer Zeitung», die – wie bereits vermeldet – operativ wieder vollständig in den «Tagblatt»-Verbund integriert wird. Angst und Hiller sind direkt «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid unterstellt.

Michael Genova.

Anstelle von Odilia Hiller übernimmt Michael Genova, bisher Reporter bei der «Ostschweiz am Sonntag», die Leitung der Sonntagsausgabe. Wir wünschen der Kollegin und den Kollegen viel Erfolg, Vergnügen und Glück in der neuen Funktion.