Kommentar Uns geht es sogar ohne Regierung gut Ob Altersvorsorge, Steuerreform oder das Verhältnis zur EU: Die Schweizer Politik macht einen blockierten Eindruck. Trotzdem geht es dem Land blendend. Die Frage ist nur: Wie lange geht das noch gut? Stefan Schmid

Und was haben sie entschieden? Wieder nichts. In der wichtigsten politischen Frage der Gegenwart, wie nämlich unser Land das Verhältnis zur Europäischen Union künftig gestalten will, ist der Bundesrat zaudernd, zittrig, zaghaft unterwegs. Nächsten Freitag, so tönt es aus Bern, soll Klarheit darüber geschaffen werden, wie es mit diesem Rahmenabkommen weitergehen soll.

Die Landesregierung, zusammengesetzt aus Vertretern von vier Parteien, agiert in dem Dossier seit geraumer Zeit ohne klaren Kompass. Man verhandelt in Brüssel gewiss zäh, hat es aber sträflich verpasst, an der innenpolitischen Front das Terrain für eine Einigung zu ebnen. Das Resultat kennen wir: Seit Gewerkschaftsboss Paul Rechsteiner zum Rückzug geblasen hat, glaubt eigentlich niemand mehr an eine rasche Bereinigung der Fronten. Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter, eine der einflussreichsten Politikerinnen unter der Bundeshauskuppel, sagt es klipp und klar: «Das Rahmenabkommen ist derzeit nicht mehrheitsfähig.»

Die Europapolitik ist nur ein Beispiel für die Unfähigkeit des Bundesrats, das Schiff in eine eindeutige Richtung zu lenken. Nach dem Nein des Volkes zur Unternehmenssteuerreform und zur Altersvorsorge 2020 waren es Schwergewichte im Parlament, die das Heft resolut in die Hand nahmen. Die Regierung wurde auf die Zuschauerränge verwiesen. Ähnliches geschah zuvor schon bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, einem weiteren Schlüsseldossier, das letztlich dank einer Absprache zwischen Freisinn und Sozialdemokraten geklärt werden konnte.

Das Beunruhigende an der Situation: Es geht im selben Stil weiter. In der Sicherheitspolitik droht SVP-Verteidigungsminister Guy Parmelin ein Waterloo. Sein Vorhaben, neue Kampfjets und Raketen gleichzeitig zu beschaffen, könnte bereits im Parlament von bürgerlichen Kräften gestoppt werden. Wetten, die Legislative wird auch dieser Vorlage ihren eigenen, möglicherweise eigensinnigen Stempel aufdrücken?

Staatspolitisch betrachtet, ist der Verlust der bundesrätlichen Lufthoheit über die Steuerung des Landes zweitrangig, solange am Ende trotzdem zählbare Resultate vorliegen. Doch gerade in der Europa- und Steuerpolitik oder bei der Altersvorsorge ist das bis heute nicht der Fall. Wichtige Fragen harren einer Antwort, die Hängepartien schaffen Verunsicherung.

Schuld an dieser Führungskrise ist freilich nicht der Bundesrat allein. Einen beachtlichen Anteil müssen die Parteien auf ihre Kappe nehmen. Seit dem Aufstieg der SVP in den 1990er Jahren ist die bürgerliche Allianz förmlich zerbröselt. Im Parlament gibt es faktisch drei grosse Blöcke: Die Linke, die bürgerliche Mitte und die SVP. Wechselnde Mehrheiten, ad-hoc-Koalitionen und Zufallsallianzen prägen den politischen Alltag im Bundeshaus. Hinzu kommt, dass sich ein ausgeklügeltes, auf parlamentarischen Mehrheiten beruhendes Regierungsprogramm und die direkte Demokratie gegenseitig faktisch ausschliessen. In der Kombination gibt das einen bunten Cocktail an Beschlüssen, bei dem man nie weiss, was gerade drin ist.

Die gute Nachricht dabei: Dem Land scheint das bundesbernische Mäandrieren zwischen Hüst und Hott egal zu sein. Die Wirtschaft läuft wie geschmiert, fast 3 Prozent Wachstum werden heuer erwartet. Wir jammern auf hohem Niveau. Glücklich das Volk, dem es auch ohne Regierung so gut geht. Doch der nette Schein der Gegenwart könnte trügen. Werden wichtige Fragen nie gelöst, rächt sich das früher oder später.

Mit Blick auf eine baldige personelle Erneuerung des Bundesrats sei daher wieder einmal daran erinnert, dass nach Möglichkeit die wägsten Köpfe in die Landesregierung gehören. Nur starke Figuren sind in der Lage, die nötigen Impulse auszulösen, die für eine Überwindung der innen- und aussenpolitischen Blockaden notwendig sind.