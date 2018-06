Kolumne Carmen Epp tippt auf Deutschland «Titelverteidigung ist angesagt» Carmen Epp

Carmen Epp, Redaktorin Urner Zeitung

Mein Favorit: Seit 15 Jahren schlägt mein Fussballer-Herz für Deutschland. Ich habe zwei Trikots, Flaggen in allen Grössen und gar einen Schminkstift in Schwarz Rot Gold. Bis anhin war ich mit dieser Wahl ziemlich alleine. Meine beste Freundin konnte ich zwar auch zum Fan bekehren, aber der Rest meines persönlichen und beruflichen Umfelds gehörte eher zu den Deutschland-Hassern. Seit ich bei der «Urner Zeitung» arbeite, bin ich hier aber in bester Gesellschaft. Wenn sogar der Chef überzeugt ist, dass Deutschland den WM-Titel verteidigen wird, kann ja eigentlich kaum mehr was schief gehen, oder?

So weit kommt die Schweiz: Unsere Nati wird die Gruppenphase als Zweite beenden, dann aber im Achtelfinale scheitern – leider wohl oder übel gegen Deutschland.

Das Überraschungsteam: Ganz klar: Island. Das Team hat schon an der EM so manchen in Staunen versetzt und wird auch an der WM nicht zu unterschätzen sein.