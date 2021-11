SALZKORN Sie wollen gar nicht Richter werden, zum Henker? Die direkte Demokratie überfordert die meisten Menschen. Wir helfen deshalb gerne, den Überblick über die wesentlichen Fragen zu behalten.

Corinne Bromundt

Schon wieder stehen zahlreiche Abstimmungen an. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, helfen wir gerne weiter:

Pflegeinitiative: Sind Sie oft im Spital? Das spricht leider nicht für Sie. Sie sind ziemlich sicher ein urbanes Weichei. Denken Sie doch mal an die horrenden Gesundheitskosten! Pflegen Sie sich bitte zuerst selber, ehe Sie zum Doktor rennen.

Justizinitiative: Wollen Sie Richterin werden? Dann stimmen Sie nein und melden Sie sich bei Balthasar Glättli. Die Grünen haben derzeit am wenigsten Personal am Bundesgericht. Bei ihnen kann man Karriere machen. Sie wollen gar nicht Richter werden, zum Henker? Bravo! Wir sollten den Staat ohnehin nicht unnötig aufblähen (siehe Pflegeinitiative).

Bleibt noch das Covid-19-Gesetz: Glauben Sie, Bill Gates habe uns einen Chip eingepflanzt? Kleiner Scherz, das glaubt ohnehin keiner. Glauben Sie aber, die in Bern oben wollen eine Diktatur errichten? Gut so. Sie liegen richtig. Gehen Sie bitte ja nicht an die Urne. Denen zeigen wir es!