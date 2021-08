SALZKORN Wie der Wind heisst nicht unbedingt geschwind In der Leichtathletik kann man schon mal die Übersicht verlieren. Oder das Zeitgefühl.

Illustration: Corinne Bromundt

Im Sport geht’s oftmals schnell. Für manchen Sportjournalisten zu schnell. Das ist auch so in der Leichtathletik. Beispielsweise im Olympiafinal der 4x100-Meter-Staffel der Frauen in Tokio mit Schweizer Beteiligung. «Jamaika ist raus, Jamaika ist raus!», tönte Mario Gehrer im SRF. Währenddessen trommelte die Schlussläuferin der Staffel von der Karibikinsel ihre Schritte auf die Zielgerade, und Gehrer musste sich korrigieren: «Jamaika ist nicht raus!»

Andere nehmen da lieber gleich schon Tempo weg. Wie die «NZZ am Sonntag». In ihrer jüngsten Ausgabe titelte sie über einem Textlein über die schnellste Schweizer Sprinterin: «Ajla Del Ponte, wie der Wind.» Tatsächlich? In La Chaux-de-Fonds hatte die Tessinerin soeben ihren Schweizer Rekord über 100 Meter auf 10,90 Sekunden verbessert, der Rückenwind blies mit 1,8 Metern pro Sekunde. Wäre Del Ponte «wie der Wind» gelaufen, wäre sie nach gut 55 Sekunden ins Ziel gekommen. Deshalb, liebe NZZaS: Etwas mehr Gas geben, aber dann ja nicht die Übersicht verlieren wie die vom Fernsehen.