salzkorn Finanzwunder wohin das Auge reicht Auch in diesem Frühling schliessen die Rechnungen von Städten und Kantonen viel besser ab als erwartet. Diese positiven Nachrichten sind wichtig - gerade in unsicheren Zeiten wie diesen.

8 Millionen in Wil, 28 Millionen in der Stadt und sagenhafte 400 Millionen Franken beim Kanton St. Gallen. Auch in diesem Frühling schliessen die Rechnungen fast überall besser ab als budgetiert. Als Laie fragt man sich: Wie sind solche Finanzwunder möglich? Was machen eigentlich die Experten in der Verwaltung den ganzen Tag, wenn sie sich stets in die gleiche Richtung teils derart kolossal verschätzen?

Man könnte beim Budgetieren auch den Finger in die Luft strecken. Oder eine Wahrsagerin konsultieren. Oder wie früher die Römer den Vogelflug beobachten, um daraus göttliche oder finanzpolitische Zeichen abzuleiten – man käme wohl zu einem ähnlich genauen Ergebnis.

Aber vielleicht ist das auch alles zu kleinlich gedacht. Es geht hier um Psychologie. Wir stehen besser da als erwartet! Wer will sich nicht darüber freuen? Die Finanzministerinnen und Finanzminister, die Jahr für Jahr zu pessimistisch prognostizieren, gehören zu den solidesten Lieferanten positiver Nachrichten. Und danach lechzen wir in diesen Zeiten ganz besonders.