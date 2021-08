Salzkorn Ehe für alle: Ob die Nesslauer kommen? Endlich, die erste Demonstration seit Menschengedenken kommt nach Nesslau. Für die Ehe für alle. Abzuwarten bleibt, ob das dort jemanden interessiert.

Illustration: Corinne Bromundt

843 Jahre hat das Warten gedauert. Generation um Generation hat gehofft und gebangt, darum gebetet und mit dem Herrgott gehadert. Aber niemand hatte eine Idee wofür oder wogegen, und vielen fehlte es wohl am Bedürfnis. Aber jetzt, im Jahr des Herrn 2021, ist auch Nesslau in der Neuzeit angekommen. Eine Demonstration soll stattfinden. Mehr noch. Eine «historische Kundgebung», wie die Organisierenden versichern. Nicht in urbaner Umgebung wie etwa St.Gallen, sondern im Toggenburger Bauerndorf. Wo noch Sonnenuhren die Zeit angeben und die Erlasse der Obrigkeit ans Tennstor genagelt werden.

Versprochen ist ein «hochkarätiges Programm». Eine Nationalrätin, ein Ständerat und ein Parteipräsident werden den Zug durchs Dorf anführen – und nachher zum Volk sprechen. Über die Ehe für alle im Allgemeinen und für die Nesslauer im Besonderen. Zwei Stunden soll das Spektakel dauern. Gratis und franko. Jetzt müssen die Veranstalter hoffen, dass es am Samstag regnet. Sonst gehen die tumben Toggenburger noch zum Heuen statt an die Demo.