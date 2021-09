Salzkorn Bluttransfusionen bergen viele Geheimnisse Im Kanton Thurgau befürchten Politiker, gespendetes Blut von Covid-19-Geimpften könnte Ungeimpften schaden. Das wirft noch ganz andere Fragen auf.

Illustration: Corinne Bromundt

Wer die Impfung gegen Covid-19 verweigert, tut dies, weil er vor dem Stich Angst hat. Oder weil er nicht an die Wirkung glaubt. Viele betrachten die Impfung gar als gezielten Anschlag auf ihre körperliche und geistige Gesundheit. Auch zwei Thurgauer Kantonsräten von EDU und SVP ist ziemlich unwohl, wenn sie an die Impfung denken. Was passiert, fragen sie sich, wenn ein Ungeimpfter bei einer Transfusion Blut von einem geimpften Spender erhält? Ist er dann geimpft, obwohl er das gar nicht will? «Nein», sagt die Thurgauer Regierung, und die versteht was von Medizin.

Abgeschlossen ist die Diskussion damit aber nicht. Im Gegenteil – sie geht erst richtig los. Denn bei Transfusionen könnten ja noch ganz andere Inhalte als Impfstoffe übertragen werden. Wie ist es denn, fragt man sich, wenn ein Reformierter Blut von einem Katholiken erhält? Oder ein Konfessionsloser reformiertes Blut? Sieht er dann Zwingli mit anderen Augen? So genau weiss man das nicht. Aber eines gilt als sicher: Mit etwas Glück bleibt er am Leben.