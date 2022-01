Quarantäne und Isolation: Was gilt - und wie überstehe ich diese Zeit?

Buchtipp 1: Franz Hohler - vergnüglich unheimlich

Als Stimmungsaufheller ist Franz Hohler ein sicherer Tipp. Elf Geschichten versammelt er im neuen Erzählband «Der Enkeltrick». Drei davon sind während der Coronakrise entstanden. Mal beiläufig, mal zwangsläufig bricht das Unheimliche von innen und von aussen in den Alltag seiner Figuren ein. Wenn es plötzlich bar jeder Physik in der Restaurantküche Steine regnet oder wenn man auf keinen Fall am Stammtisch eines Ausflugslokals absitzen darf, dann platziert der 78-jährige Schriftsteller jene Unruhe, die er mit seinen Weltuntergangsfantasien aus früheren Büchern bereits zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Erfrischend variantenreich und fast immer mit überraschenden Wendungen nimmt er sich vor allem Pensionäre vor. Etwa einen Steuerberater, der nichts mit seiner Zeit anzufangen weiss und sich in Geburtstagsgratulationen hineinsteigert, dabei aber seine Frau vergisst. In seiner Zwangsläufigkeit hat das satirischen Witz. Einmal muss der Autor seiner etwas übermütigen, fast schon verlorenen Hauptfigur am Berg mit einem Erzähltrick das Leben retten. Das ist mal melancholisch, mal schelmisch, mal hinterlistig – und immer sehr vergnüglich. Hansruedi Kugler

Buchtipp 2: Mithu Sanyals Identitätsgroteske

Mit «Identitti» hat die deutsch-indische Kulturwissenschafterin Mithu Sanyal in ihrem Debüt gleich einen fulminanten Roman geschrieben um eine deutsche Professorin, die sich als Inderin ausgibt und auf das Recht einer frei gewählten kulturellen Identität beharrt. Sanyal verarbeitet damit einen grossen Stapel Sachbücher zu Gender, Antirassismus, Identitätspolitik und Cancel Culture. Dieser kluge, witzige Roman stochert also vergnüglich im Wespennest aktueller Debatten herum. Professorin Saraswati verdreht ihren Anhängerinnen gehörig den Kopf, denn sie liebt Provokation als Mittel einer dialektischen Debatte. Wenn sie sagt «Weiss ist das neue N-Wort», dann bleibt ihren Fans mal kurz die Luft weg. Mithu Sanyal gehört ohnehin zu den interessantesten Denkerinnen Deutschlands. Mit ihren beiden Büchern über die Kulturgeschichte der Vulva und der Vergewaltigung hat sie in den letzten Jahren jeweils für Furore und breite Debatten gesorgt. Hansruedi Kugler

Buchtipp 3: Liv Strömquist zerstört den Schönheitswahn

Mit Trainerhose und verstrubelten Haaren mal kurz ausruhen von der alltäglichen Schönheitskonkurrenz in der Öffentlichkeit. Das zwangsweise Rumhocken im Zuhause kann ja auch was Gutes haben. Und dabei empfehle ich die Unterstützung durch die feministische schwedische Comic-Ikone Liv Strömquist. In ihrem neuen Comic «Im Spiegelsaal» seziert sie cool und amüsant den Schönheitskult, anhand der Kaiserin Sissi sowie der aktuellen Instagramm-Ikone Kylie Jenner. Strömquist setzt dabei ihr Vorgängerbuch «Ich fühl’s nicht» fort, in welchem sie den männlichen Narzissmus in Liebesdingen aufs Korn nahm. Alles sehr gescheit und auf der Höhe der Zeit. Hansruedi Kugler