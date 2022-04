Pro & Contra Soll die Schweiz den Frontex-Ausbau mitfinanzieren? Caroni und Friedl über die Aufstockung des Beitrags für die Grenzschutzbehörde Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob die Schweiz den Ausbau der EU-Grenzschutzbehörde Frontex finanziell mittragen soll oder nicht. FDP-Ständerat Andrea Caroni befürwortet die Vorlage, SP-Nationalrätin Claudia Friedl lehnt sie ab.

FDP-Ständerat Andrea Caroni und SP-Nationalrätin Claudia Friedl vertreten in der Frontex-Abstimmung unterschiedliche Positionen. Bildmontage: CH Media

PRO: Andrea Caroni, FDP-Ständerat

Andrea Caroni, FDP-Ständerat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: Keystone

Das Schengener Abkommen bietet der Schweiz handfeste Vorteile für unsere Sicherheit, unsere Reisefreiheit und unser Asylsystem. Leider wird dieses wertvolle Abkommen durch ein Referendum bedroht. Am 15. Mai stimmen wir über unseren Beitrag an Frontex ab, der Grenzschutzagentur des Schengen-Abkommens. Tragen wir diesen Grenzschutz nicht solidarisch mit, wird ein automatisches Kündigungsverfahren eingeleitet.

Dass ausgerechnet Teile der Linken diese Abstimmung forderten, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Just die Kräfte, die sonst den EU-Beitritt fordern, gefährden eines unserer allerwichtigsten Abkommen mit Europa. Dass sie neu fordern, man solle nach einem Nein an der Urne gleich versuchen, das Abkommen doch zu retten, betont noch den Widerspruch. Schengen ist enorm wichtig für unsere Sicherheit. Unsere Polizei hat Zugang zum Schengener Informationssystem (SIS). Ohne Zugriff auf diese Verbrechensdatenbank würde unser Land zur Verbrecherinsel.

Auch unsere Reisefreiheit verdanken wir Schengen. Ohne dieses Abkommen würde die Schweiz als Insel in Europa zur Schengen-Aussengrenze. Das wäre das Ende unserer geliebten Reisefreiheit, wie wir sie kennen. Grenzkontrollen und Visa wären wieder an der Tagesordnung. Das wäre nicht nur für uns mühsam, auch die Tourismusindustrie würde leiden. Touristen mit Schengen-Visum könnten überall hinreisen – ausser in die Schweiz.

Ebenfalls würde mit dem Schengen- auch das Dublin-Abkommen gekündet. Ohne Dublin könnten abgewiesene Asylsuchende in Europa einzig in der Schweiz einen zweiten Asylantrag stellen. Wir würden auch zur Asyl-Insel in Europa – wer abgelehnt wurde, würde es in der Schweiz nochmals versuchen und das Asylsystem unnötig belasten.

Gerade in Zeiten, wo die Schweiz grosse Solidarität mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen beweist, zeigt sich auch der Wert einer soliden und solidarisch geschützten Aussengrenze und Polizeizusammenarbeit. Sagen wir daher am 15. Mai Ja zu Frontex und damit Ja zu unserer Sicherheit und Reisefreiheit.

CONTRA: Claudia Friedl, SP-Nationalrätin

Claudia Friedl, SP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen. Bild: zVg

Die Schweiz ist Mitglied beim Schengen-Sicherheitsverbund. Damit ist sie auch an Frontex beteiligt, der Organisation, welche für die Bewachung der Aussengrenze zuständig ist. Die EU hat beschlossen, Frontex bis 2027 massiv auszubauen. Die Schweiz würde sich mit mehr Personal und zusätzlichen 50 Millionen Franken an dieser Aufstockung beteiligen. So weit, so gut.

Nur ist bekannt, dass Frontex sowie nationale Polizeien an Menschenrechtsverletzungen an den Aussengrenzen beteiligt sind. Es geht um «Push-Backs», bei denen Menschen, die nach Europa flüchten, an der Einreise in den Schengenraum gehindert oder gewaltsam zurückgeschickt werden, ohne dass sie ein Asylgesuch stellen konnten. Auch das EU-Parlament ist auf diese unmenschlichen Zustände aufmerksam geworden und hat eine Aufklärung verlangt.

Das Problem ist, dass es keine legalen Fluchtwege mehr gibt. Mit der Abschaffung des Botschaftsasyls hat die Schweiz die letzte Möglichkeit gekappt. Die SP hat in der Beratung der Frontex-Vorlage Vorschläge gemacht, diese unmenschliche Situation zu entschärfen und für die Schwächsten eine gefahrenfreie Flucht zu ermöglichen. Dazu kann das bestehende Resettlement-Kontingent, das zusammen mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk anerkannte Flüchtlinge auf Staaten verteilt, von heute 1600 auf 4000 Flüchtlinge pro zwei Jahre erhöht werden.

Dass ein Nein zur Vorlage die Mitgliedschaft bei Schengen oder Dublin gefährden würde, wie der Bundesrat nun droht, ist reine Angstmacherei. Schon sieben Mal hat die Schweiz Änderungen dieser Abkommen verzögert umgesetzt, jeweils ohne Konsequenzen. Die EU kennt unsere Prozedere und keiner der Schengenstaaten ist daran interessiert, dass mitten in Europa ein Sicherheitsloch entsteht.

Mit einem Nein zur Frontex-Vorlage kann rasch eine neue Vorlage ausgearbeitet werden, die neben den Verpflichtungen gegenüber den Schengen-Staaten legale Fluchtrouten erlaubt und damit minimale flankierende humanitäre Massnahmen enthält.