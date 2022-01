Pro & Contra «Initiative bringt effektiven Jugendschutz» oder «schiesst über das Ziel hinaus» – die Debatte zum Tabakwerbeverbot Am 13. Februar stimmen wir über eine Initiative ab, die jede Art von Tabakwerbung verbieten will, die Kinder und Jugendliche erreicht. Ist das ein Angriff auf die Wirtschaftsfreiheit? Oder macht der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments zu viele Ausnahmen im Interesse der Tabakindustrie? Christoph Bernet und Francesco Benini Drucken Teilen

Ja, weil zu viele Ausnahmen der Tabakindustrie helfen

Nur die Initiative bringt effektiven Jugendschutz – Pro von Inland-Redaktor Christoph Bernet

Christoph Bernet Britta Gut

Sind Sie cervelatsüchtig? Brauchen Sie am Morgen als Erstes ein paar kräftige Bissen von der Schweizer Nationalwurst, um in die Gänge zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Die Vorstellung ist absurd.

Doch für die Gegner der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» ist der Vergleich eines Cervelats mit einer hochgradig süchtigmachenden Substanz wie Nikotin offenbar nicht absurd genug. Sie suggerieren auf Plakaten, ein weitgehendes Verbot für Tabakwerbung, wie es die Initiative verlangt, sei nur ein erster Schritt. In Zukunft dürfe man für nichts mehr werben darf, das irgendwie schädlich sein könnte.

Diese Kommunikationsstrategie zeigt zwei Dinge. Erstens: Die Gegner der Initiative wissen, dass sie den Abstimmungskampf verlieren, wenn er sich um das eigentliche Thema der Abstimmung dreht. Deshalb reden sie von Werbeverboten für Cervelats oder Rüeblitorten, die nicht zur Abstimmung stehen. Zweitens: Sie verharmlosen mit diesen Vergleichen die schädlichen Wirkungen von Tabakkonsum.

Hinter der Initiative steht die gesamte Ärzteschaft, der Apothekenverband, die Suchtpräventionsorganisationen und andere. Das ist keine Ansammlung von illiberalen, der Gewerbe- und Wirtschaftsfreiheit feindlich gesinnten Kräften. Es sind jene, welche die schädliche Wirkung des Tabakkonsums aus erster Hand kennen – und um die Kraft von Tabakwerbung bei jungen Menschen wissen.

Dass Tabakwerbung wirkt – und Jugendliche besonders stark anspricht – ist unbestritten. Auch der Bundesrat hält dies im Abstimmungsbüchlein fest. In Ländern, welche Werbeverbote verschärften, sank der Raucheranteil.

Die Tabakindustrie beteuert, mit ihrer Werbung keine Jugendlichen anzusprechen. Die Realität sieht anders aus: Sie braucht neue Kunden, weil ihr die alten wegsterben. Die Hälfte der heutigen Raucherinnen und Rauchern hat vor dem 18. Geburtstag damit begonnen. Das weiss die Industrie und platziert Tabakwerbung sehr bewusst dort, wo sie Jugendliche erreicht. An Festivals, in den sozialen Medien, in Gratiszeitungen. Genau für diese Formate macht der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments, das revidierte Tabakproduktegesetz, Ausnahmen. Deshalb ist dieser ungenügend, trotz klarer Fortschritte im Vergleich zur heutigen Situation. Nur die Initiative bewirkt effektiven Jugendschutz.

Nikotin macht stärker abhängig als Heroin. Die Frage, wie damit umgehen, verdient eine redliche Auseinandersetzung statt Cervelatvergleichen. Wir müssen akzeptieren, dass mündige, erwachsene Bürger legale, nikotinhaltige Produkte konsumieren. Aber daraus lässt sich kein Recht für Unternehmen ableiten, diese Produkte zur Profitmaximierung auf eine Weise zu bewerben, die dazu beiträgt, aus Jugendlichen Süchtige zu machen.

Nein, weil die Initiative über das Ziel hinausschiesst

Wer Jugendliche vom Rauchen abhalten will, setzt beim Preis der Tabakwaren an – Contra von Inland-Redaktor Francesco Benini

Francesco Benini Britta Gut

Tabakwerbung ist in der Schweiz allgegenwärtig. Diesen Eindruck erhält, wer den Initianten der Tabakwerbeverbots-Initiative zuhört. Richtig ist das Gegenteil: Die Ausgaben für Tabakwerbung sind in den vergangenen 20 Jahren stark gesunken. Früher sah man viele Plakate, auf denen für Zigaretten geworben wurde. Heute sind sie in einer Mehrzahl der Kantone verboten.

Sowohl der Bundesrat als auch beide Kammern des Parlaments lehnen die Werbeverbots-Initiative ab. Warum ist das so, wenn es doch darum geht, die Jugendlichen vor dem Konsum gesundheitsschädlicher Tabakprodukte zu bewahren?

Erstens ist die Initiative in einer Weise formuliert, die auch Erwachsene in den Kreis jener einschliesst, die nicht mit Tabakwerbung konfrontiert werden sollen. Zweitens hat das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der unabhängig vom Abstimmungsergebnis in Kraft tritt. Er verschärft die derzeit geltenden Bestimmungen und bietet Gewähr dafür, dass Tabakwerbung weitgehend von Jugendlichen ferngehalten wird.

Die Initiative verlangt, dass jede Art von Tabakwerbung verboten wird, «die Kinder und Jugendliche erreicht». Das geht zu weit. Es ist nicht auszuschliessen, dass eine Zeitschrift, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet, Jugendlichen in die Hände fällt. Folglich müsste das Tabak-Werbeverbot auch auf solche Publikationen ausgeweitet werden.

Der Gegenvorschlag sieht vor, dass Tabakwerbung auf Plakaten, im Kino, an Sportveranstaltungen verboten wird. Und künftig soll in der Schweiz niemand Zigaretten kaufen können, der jünger als 18 ist. Das ist eine erhebliche Einschränkung und keine «Alibi-Massnahme», wie die Initianten behaupten.

Eine Annahme der Initiative würde Veranstalter von Festivals und Konzerten treffen, die sich primär an ein erwachsenes Publikum richten und von Tabakfirmen gesponsert werden. Eine Branche, die schon in der Coronakrise unter die Räder kam, müsste erneut Einbussen hinnehmen. Will man das?

Die Initianten werben mit dem Slogan «Kinder ohne Tabak». Hier liegt ein Grundlagenirrtum vor. Die meisten Jugendlichen fangen an zu rauchen, weil es andere im Freundeskreis tun. Oder weil sie sich gegen die Eltern auflehnen wollen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass sich alle Jugendlichen von Zigaretten fernhalten, weil die Tabakwerbung ganz verboten wird. Da wäre es konsequenter, den Verkauf von Tabakwaren zu untersagen. Wobei dann zweifellos diese Produkte ins Land geschmuggelt würden.

Die Zahl der jungen Raucherinnen und Raucher sinkt. Das ist gut so. Ein wirksamer Hebel, um den Trend fortzuführen, liegt beim Preis von Tabakwaren. Es gibt in der Schweiz noch Spielraum für Aufschläge. Die völlig überzogene Werbeverbots-Ini­tiative hilft jedoch wenig.