Kommentar Nach grünem Erdrutschsieg schlägt die Stunde der Brückenbauer Wenig spricht trotz grüner Welle für einen linksliberal-progressiven Durchmarsch. Dafür sind die bürgerlich-konservativen Kräfte immer noch zu stark. Wer erfolgreich sein will, muss konstruktive, parteiübergreifende Lösungen suchen. Stefan Schmid

Grüne Welle auch in der Ostschweiz: Franziska Ryser schafft für die St. Galler Grünen den Sprung nach Bern. (Bild: Benjamin Manser)

Eigentlich ist die Schweiz das Land der kleinen Verschiebungen. Das gilt seit dem Wahlsonntag nicht mehr. Die Zugewinne der Grünen sind spektakulär. Die Ökopartei ist fortan, zumindest im Nationalrat, auf Augenhöhe mit CVP und FDP. Mit diesem Erdrutsch hat niemand gerechnet.

Insgesamt legt das linke Lager deutlich zu. Die Verluste der Sozialdemokraten werden durch die grünen Gewinne weit überkompensiert. Weil auch die Grünliberalen markant wachsen, dürfte das neue Parlament eine ökologischere Politik betreiben als das alte. Das ist angesichts des sich bedrohlich zuspitzenden Klimawandels eine gute Nachricht.

Zweite Erkenntnis aus diesen Wahlen: Die Mitte wird - nach Jahren des schleichenden Bedeutungsverlusts - ebenfalls gestärkt. Dank der Gewinne der Grünliberalen und einem überraschend soliden Abschneiden der CVP feiert die konsensorientierte Mitte ein politisches Comeback. Auch das ist positiv für das Land. Die Polarisierung, die seit den 1990er Jahren und dem Aufstieg der SVP die Schweiz geprägt und mitunter gelähmt hat, schwächt sich damit ab.

Stefan Schmid Bild: Benjamin Manser / TAGBLATT

Drittens: Das rechte Lager mit SVP und FDP verliert zwar substanziell. Ihre hauchdünne Mehrheit in der grossen Kammer ist Geschichte. Dennoch bleibt die SVP mit Abstand stärkste Kraft – obwohl ihre Lieblingsthemen überhaupt nicht zum Tragen kamen. Eine übermütige progressiv-linksgrüne Politik, welche die Interessen der rechtskonservativen Schweiz negieren täte, wäre zum Scheitern verurteilt. Für fortschrittliche Lösungen braucht es mindestens den Freisinn.

Weder die Linke noch die Rechte ist allein mehrheitsfähig. Wer punkten will, ist mehr denn je auf Partner in der Mitte angewiesen. Just darin besteht die Chance für unser Land. Nach Jahren der Konfrontation, dem Pflegen von Feindbildern und dem Schliessen vermeintlicher Schulterschlüsse hat mit diesem Resultat die Stunde der Brückenbauer und Pragmatiker geschlagen. Weil die drei Blöcke ausgeglichener bestückt sind als vorher, müssen sie stärker aufeinander zugehen.

Gefragt sind tragfähige Lösungen für das Land: Etwa bei der Altersvorsorge, die nach wie vor einer nachhaltigen finanziellen Sicherung harrt. Hier ist links wie rechts gefragt, Maximalpositionen aufzuweichen. Oder bei den Gesundheitskosten. Auch die grünen und grünliberalen Wahlsieger haben in diesem Bereich keine Patentrezepte in der Schublade. Es braucht die konstruktive Mitarbeit aller grossen Parteien, um das Gesundheitswesen, dessen Kosten aus dem Ruder zu laufen drohen, zu stabilisieren.

Besonders wichtig ist ein nachhaltiger Schulterschluss in der Europafrage. Es geht in den kommenden Jahren für die Schweiz darum, den bilateralen Weg als Alternative zum EU-Beitritt nachhaltig zu sichern. Dafür ist endlich eine strategische Zusammenarbeit vonnöten, die auch stärkeren Druck aus der EU auszuhalten vermag. Dies gelingt nur, wenn sich Freisinn, Mitte und Linke auf einen Kurs verständigen können.

Die Resultate in der Ostschweiz liegen im nationalen Trend, bieten aber doch ein spannendes Kontrastprogramm: Während in St.Gallen die Frauen mit drei Neugewählten triumphieren, gehen sie im Appenzellerland leer aus. Innerrhoden schickt den ehemaligen Säckelmeister Thomas Rechsteiner nach Bern – und nicht Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler. Und in Ausserrhoden gelingt es SVP-Mann David Zuberbühler, seinen Sitz im Nationalrat zu verteidigen. Er hat FDP-Herausforderin Jennifer Abderhalden in einem Fotofinish auf der Zielgeraden abgefangen.

Überhaupt, der Freisinn: Er ist nicht nur im Appenzellerland der Verlierer, auch im Thurgau setzte es für die FDP eine bittere Niederlage ab. Der Nationalratssitz von Hansjörg Brunner wandert zu den Grünen. Und in St. Gallen landet Ständeratskandidat Marcel Dobler abgeschlagen auf dem vierten Platz, nur knapp vor der Grünen Franziska Ryser. Zudem musste die FDP hier bis zuletzt um ihren zweiten Nationalratssitz zittern.

Der Ostschweizer Freisinn hat mit Karin Keller-Sutter zwar eine profilierte Bundesrätin, doch sonst sieht es nicht besonders rosig aus. Man darf im Kanton St. Gallen auf jeden Fall gespannt sein, ob sich die bürgerlichen Parteien im Hinblick auf die kantonalen Wahlen im nächsten Frühling zu einem gemeinsamen Vorgehen zusammenraufen können. Nach den gestrigen Niederlagen sei die Prognose gewagt: Das wird ein schwieriges Unterfangen.