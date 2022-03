Medien Krieg in der Ukraine: Journalismus im Ausnahmezustand Der Ukraine-Krieg zwingt die Redaktionen zu Sonderleistungen. Dabei sind die Batterien nach zwei Jahren Pandemie schon ziemlich leer. Christian Mensch Drucken Teilen

Mittendrin: CNN-Korrespondent Matthew Chance berichtet aus Kiev. Der Ukraine-Krieg verlangt auch Journalisten viel ab. AP

Schon wieder befindet sich der Journalismus in einem Aus­nahmezustand. Die zweijährige Pandemie ist noch nicht bewältigt, zwingt ein nächstes Weltereignis die Redaktionen dazu, über ihre Verhältnisse zu ­funktionieren: der Krieg in der Ukraine.

So wie die ausgedünnten Wissensredaktionen anfänglich überfordert waren, den Wissenstransfer zwischen medizinischer Forschung, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu leisten, so trifft es nun die ausgedünnten Auslandsredaktionen. Wo früher ein ausgebautes Korrespondentennetz Expertise über die Geschichte der jeweiligen Länder garantierte, muss nun häufig für den Anfang ein Blick in Wikipedia genügen.

Was nach kulturkritischem Lamento klingt, hat eine optimistische Kehrseite: Mit welcher Geschwindigkeit heute Redaktionen vermögen, ihre Wissenslücken zu schliessen und diese Erkenntnisse in hoher Kadenz und verständlicher Form aufzubereiten, ist eine beachtliche Kulturleistung – wenn auch Raubbau an den eigenen Kräften.

Die aktuelle Anforderung ist dabei erheblich: Dass die Wahrheit das erste Opfer jedes Krieges ist, hat noch nie so gegolten wie heute. Sich in diesem Gewirr an Fakten, Fakes und Missverständnissen nicht gänzlich zu verirren, ist keine Selbstverständlichkeit.

Was nichts daran ändert: Das System Journalismus arbeitet über seinen Verhältnissen. Ein kollektiver Ermüdungsbruch wird damit wahrscheinlich, Fehler werden die Folge sein.