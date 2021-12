Medien Bund leistet unerwartete Hilfe für UKW Noch eine Woche läuft die Vernehmlassung zu den neuen Regeln bei der Konzessionsvergabe an Lokalradios. Die Kritik ist laut, der Zeitplan wird eng. Christian Mensch Hören Drucken Teilen

Ende 2024 wird das UKW-Verbreitungsnetz abgestellt. So will es der Bund, auch wenn Radiopionier Roger Schawinski dagegen Sturm läuft. Das sind zwar immer noch drei Jahre, doch das zuständige Bundesamt für Kommunikation (Bakom) ist auf gutem Weg, den Zeitplan zu versemmeln. Und das geht so:

Um das UKW-Netz abschalten zu können, muss die Verbreitung über DAB+ geregelt sein und dafür müssen die Lokalradios neue Konzessionen erhalten. Das Bakom will die Neukonzessionierung mit einer subventionsgesteuerten Qualitätssteigerung verbinden. Dazu läuft noch bis nächste Woche eine Vernehmlassung, wobei schon jetzt klar ist: Da läuft gar nichts.

Nicht eine der bisher bekannten Stellungnahmen findet Gefallen an den Qualitätsideen aus der Bundesverwaltung. Nicht nur kommerzielle Stationen wehren sich, da ihnen neue, mit Gebührengeldern mitfinanzierte Konkurrenten drohen.

Auch nichtkommerzielle Anbieter stellen sich quer, da ihnen eine massive Beschneidung ihrer Verbreitungsgebiete in Aussicht gestellt ist. Die politische Rechnung ist leicht gemacht: Wo sich viele Verlierer und kaum Gewinner ausmachen lassen, ist das Geschäft zum Scheitern verurteilt.

Und plötzlich wird die Zeit knapp, wenn das Bakom bei der Planung nochmals bei null beginnen muss. Schawinski kann sich darauf vorbereiten, sich für die Verzögerung beim Bakom zu bedanken – am besten gleich auf UKW. Christian Mensch christian.mensch@chmedia.ch