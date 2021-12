Maskenpflicht Volle Fankurven ohne Masken dank 2G: Mehrere Kantone pfeifen die Eishockeyklubs zurück Die Eishockeyklubs der National League und der Swiss League beschlossen am Dienstag einstimmig, ihre Spiele künftig mit 2G und ohne Masken durchzuführen. Eine Strategie, die auf Widerstand stösst.

Wie lange dürfen Eishockeyfans in vollen Stehplatzkurven noch ohne Masken jubeln - wie hier die Fans von Fribourg-Gottéron? Keystone (Fribourg, 29. November 2021)

In einer Videokonferenz führten die Eishockeyklubs der National League und der Swiss League am Dienstag einstimmig 2G in ihren Stadien ein. Volle Stadien nur mit Geimpften und Genesenen - und ohne Maskenpflicht und mit der Möglichkeit, überall zu konsumieren: Das ist ihre Strategie.

Die Klubs berufen sich mit diesem Schritt auf den Entscheid des Bundesrats vom Freitag. Die Regierung gab Veranstaltern, Fitness- und Clubbetreibern die Möglichkeit, den Zutritt auf Genesene und Geimpfte (2G) zu beschränken und sie im Gegenzug von der Maskenpflicht und der Sitzpflicht bei der Konsumation zu befreien.

Ab sofort gilt in allen Stadien der National League 2G-Zertifikatspflicht.

Avec effet immédiat, le certificat 2G est obligatoire dans tous les stades de la National League.

Die Kantone Thurgau und Bern beschliessen Maskenpflicht

Eine Strategie, die schon einen Tag später grosse Risse aufweist. Zwei Kantone haben inzwischen definitiv beschlossen, dass Eishockeyspiele nur noch mit Maskenpflicht stattfinden dürfen: die Kantone Thurgau und Bern.

«Wir entschieden das, weil wir im Kanton Thurgau hohe Fallzahlen haben», sagt Thurgaus Gesundheitsdirektor Urs Martin. «Wir mussten schnell entscheiden. Wir wollen eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern. Die Maskenpflicht ist nicht einschneidend und gut akzeptiert.»

Die Wahrscheinlichkeit von Fans mit Impfdurchbrüchen ist hoch

Der Entscheid der Thurgauer Regierung war schon am Dienstagabend für das Spiel des HC Thurgau gegen Sierre (0:3) gültig. 506 Personen wollten dieses Spiel sehen. Oft sind aber bis zu 1500 Zuschauer anwesend. «Die Wahrscheinlichkeit ist im Moment hoch», sagt Gesundheitsdirektor Martin, «dass darunter auch einige mit Impfdurchbrüchen sind.»

«Wir mussten schnell entscheiden»: Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Andrea Tina Stalder (Frauenfeld, 24. November 2021)

Am Mittwochmorgen tagte auch die Berner Regierung zu dieser Frage. Ihr Wort hat Gewicht im Eishockey. Der Kanton Bern stellt drei Klubs in der National League (SC Bern, EHC Biel und SCL Tigers) und einen in der Swiss League (SC Langenthal).

Am Mittwoch hatte sich bei CH Media bereits Lukas Engelberger, der Gesundheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt, für eine Maskenpflicht bei 2G-Anlässen ausgesprochen. «Die Möglichkeit des Bundes, 2G einzuführen und auf die Maskenpflicht zu verzichten, finden wir zu riskant, sagt er. «Die Impfung schützt zwar zuverlässig vor schweren Erkrankungen, aber auch geimpfte Personen können sich infizieren und das Virus weitergeben.»

Engelbergers Wort hat Gewicht. Er ist auch Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz. Impfung und Masken dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, betont er. Sie müssten kombiniert werden. «Ich könnte mir 2G mit Maskenpflicht etwa in der Gastronomie, Fitnesscentern oder Bäder- und Wellnessbereichen vorstellen.»

Für Engelberger ist klar, dass diese 2G-Regel schweizweit eingeführt werden müsste. Inzwischen sind aber einzelne Kantone vorgeprescht. «Wir entschieden das sofort», sagt Thurgaus Gesundheitsdirektor Martin, «weil es Sinn macht.»