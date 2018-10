Maestro und Musiker überzeugen Ton für Ton Die Leidenschaft ist zurück, Ausgabe vom 29. September Gisela Giorgi, St. Gallen

Und wie! Ich kann dem Rezensenten Wort für Wort – in diesem Fall wohl eher Ton für Ton – nur beipflichten. Nebst dem hinreissenden Dirigat des Maestros möchte ich noch einmal das hervorragende «Handwerk» seiner Musiker ganz speziell hervorheben. Was für ein tolles Orchester, das den Vergleich mit Kollegen an etlichen grossen Häusern überhaupt nicht zu scheuen braucht!

Ich freue mich sehr auf die weiteren Leckerbissen dieser neuen Konstellation in St. Gallens Musikwelt. – Hopp, St. Gallen, wie wär’s, wenn man solche Qualität im eigenen Haus mal etwas dezidierter promovieren und an die ganz grosse Glocke hängen würde?