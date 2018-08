Leserbrief Zersiedelungsinitiative als Teil der Lösung Zum Leserbrief «Scheinheiliger Wahlkampf» von Beni Riedi, Kantonsrat SVP, Baar, Ausgabe vom 10. August

Anstatt sich mit Fakten und Zahlen zur Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung der letzten Jahre auseinanderzusetzen, versucht Beni Riedi den Ausländerinnen und Ausländern die Schuld für die zunehmende Zersiedelung in die Schuhe schieben. Die SVP ist in der Raumplanungspolitik jedoch komplett auf dem Holzweg. Während unsere bebaute Siedlungsfläche in den letzten 30 Jahren um 44,1 Prozent zugenommen hat, vermehrte sich die Bevölkerung um 17,1 Prozent.

Das Problem ist also nicht die Zuwanderung, sondern der ineffiziente Umgang mit unserer wichtigsten Ressource, dem Boden. Jeden Tag wird eine Fläche von acht Fussballfeldern verbaut. Wir brauchen echte Lösungen, um auch künftig noch Naherholungsgebiete und Grünflächen geniessen zu können. Die Zersiedelungsinitative, die 2019 zur Abstimmung kommt, wird ein Teil der Lösung sein.

Luzian Franzini, Kantonsratskandidat, ALG Stadt Zug