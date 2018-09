Leserbrief Wie über die Kirche berichtet wird Christoph Nägeli, Frauenfeld

Fast täglich lesen wir in dieser Zeitung einen Artikel zum Thema «Übergriffe in der katholischen Kirche». Nicht das ich diesbezüglich etwas beschönigen möchte, doch ich frage mich: Ist das wirklich alles, was es in Bezug auf die Kirche zu berichten gibt? Oder geht es hier um den Versuch einer gezielten Image-Demontage?