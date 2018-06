Leserbrief Wie die Spitalstruktur aussehen sollte

Liebe SP, ich bin nicht einverstanden mit der aktuellen Politik der Partei. In der Schweiz sind wir seit Jahren mit steigenden Krankenkassenprämien konfrontiert. Mit ein Grund für diesen Anstieg ist die Überkapazität, die in der Schweiz aufgrund der wenig weitsichtigen Lokalpolitik entstanden ist.

Jedem Kanton sein Spital, auch wenn bisweilen quasi direkt daneben ein erstklassiges Zentrumsspital mit allen möglichen Angeboten steht. Die Appenzeller haben’s erst kürzlich wieder vorgemacht. Die Wissenschaft konnte klar aufzeigen, dass es dem Patientenwohl nur zuträglich ist, dass gewisse Operationen in einer genügend hohen Anzahl ausgeführt werden und an Orten, wo diese Zahlen nicht erreicht werden, eingestellt werden.

Darauf zielt auch die Strategie des Bundes. Insofern handelt die St. Galler Regierung korrekt, wenn sie meint, periphere Kleinstspitäler schliessen zu müssen. Es macht keinen Sinn, in Wattwil einen Operationssaal samt Bettenstation künstlich am Leben zu halten, wenn das nächste Spital in 20 Kilometer Luftlinie erreichbar ist. Wattwil ist zu klein, um auf die nötige Anzahl an Operationen zu kommen, es macht durchwegs Sinn diese auf Wil, St. Gallen, Grabs und Uznach zu konzentrieren. Zukunft hat in Wattwil wahrscheinlich eine Einrichtung à la Notfallhausarztpraxis plus, mit der Versorgung von Bagatellen wie Schnittverletzungen, Brüchen, die man konservativ therapieren kann und ähnlichem.

Hier erfolgt die erste Triage und werden schwere Notfälle an das richtige Zentrum weitergeleitet. Den Blinddarm würde ich mir aber alle Zeit von einem routinierten Chirurgen entfernen lassen wollen, der bei Komplikationen auf ausreichend Ressourcen zurückgreifen kann. All das in kleinen Regionalspitälern aufrechtzuerhalten ist illusorisch und extrem teuer.

Schade, dass es die Regierung verpasst hat, vor Jahren bereits reinen Wein einzuschenken. Das St. Galler Stimmvolk hätte das verdient. Hoffentlich gelingt es, die vorhandenen Strukturen in eine sinnvolle Zweitnutzung zu überführen. Möglichkeiten bestünden genug.