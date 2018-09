Leserbrief Wertvolle Sprachheilschulen Hans Silberschmidt, St.Gallen, Berufsschullehrer und Heilpädagoge

Mindestens 15 Schulkindern mit einschneidenden Sprachbehinderungen verunmöglicht die kantonale Bildungsdirektion die von den Abklärungsstellen, Eltern und Schulgemeinden empfohlene Aufnahme in eine Sprachheilschule. Das «Tagblatt» hat darüber umfassend recherchiert und berichtet (14.7. und 9.8.). Dem ist nur noch wenig beizufügen. Bald Jahr für Jahr werden den zuweisenden Fachstellen und dem ausgewiesenen Kompetenzzentrum Sprachheilschule von der Erziehungsdirektion planerische Knüppel in den Weg gelegt.

«Nicht aus Spargründen», beteuert Erziehungsdirektor Kölliker, sondern wegen statistischer Erwägungen. Die Statistik geht so der in der Region bestmöglichen Förderung höchst bedürftiger Sprachbehinderter vor, ohne dass dies einen finanziellen Hintergrund haben sollte? Was sollen denn diese Einmischungen in die gemeinsamen Lösungsfindungen – notabene nachdem die SHS St.Gallen erst vor zwei Jahren einen mühsam erkämpften und bewilligten Neubau in Betrieb nehmen durfte? Mit den St.Galler Sprachheilschulen und als Standortkanton einer gewichtigen schweizerischen Ausbildungsstätte für Logopäden/-innen (!) hat unser Kanton beste Voraussetzungen für eine qualifizierte und damit per Saldo effiziente Lern- und Entwicklungsförderung schwerer Fälle.

In 20 Jahren Tätigkeit als Klassenlehrer an einer Sprachheilschule habe ich den Segen der dort täglich möglichen interdisziplinären Teamarbeit erlebt: (Re-)Integrationen in Volksschule oder Berufsausbildung, im Selbstwert gestärkte, zuversichtliche Kinder und Eltern, denen schwerste Lasten abgenommen werden. Integrative schulische Förderung in den Gemeinden hat Möglichkeiten und Grenzen. Die Entscheidung von professionellen Schulleitungen, verantwortungsvollen Behörden (Gemeindeautonomie!) und ausgewiesenen Fachkräften, dass Sonderschulung im Einzelfall nötig sei, muss doch respektiert werden!