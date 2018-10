Leserbrief Weniger Bäume für mehr Flugzeuge? Hunderte Festnahmen nach Arbeiterprotesten, Ausgabe vom 17. September.

CO2 nutzen oder versenken, Ausgabe vom 18. September. Markus Bösch, Romanshorn

Zur Zeit wird in der Türkei der Klimaschutz mitsamt den Menschenrechten mit Füssen getreten; für den neuen Flughafen Istanbul wurden und werden Tausende von Bäumen gerodet: Pflanzlichen Helfern für den Klimaschutz wird der Garaus gemacht, perverserweise für neue Pisten für zusätzliche CO2-Schleudern.

Wenn die Bewohner und Bewohnerinnen der Türkei könnten, würden sie wohl wie im übrigen Europa protestieren gegen diese ungeheuerliche Lebensraumzerstörung. Leider ist dies unter dem derzeitigen Regime nur sehr beschränkt möglich. Gleichzeitig wird in Bern und Zürich gegen Tram- und Bahnprojekte protestiert, weil einige Bäume weichen müssen – und in Deutschland wollen die Menschen im Hambacher Forst nichts vom Roden wegen unnötigen Braunkohleabbaus wissen. Zu Recht!

Auf mein Nachfragen bei Naturschutzverbänden wie dem WWF, Greenpeace, Fondation Franz Weber und dem Naturschutzbund in Deutschland, warum sie sich zu diesem Kahlschlag in der Türkei nicht geäussert haben, hat einzig der WWF geantwortet. Seine Schwesterorganisation in der Türkei hat mehrmals und öffentlich bis hin zum G-20-Treffen 2015 protestiert und Social-Media-Kampagnen geführt: Diese Menschen haben nicht aus Angst vor ihrem Präsidenten geschwiegen, sondern persönliche Risiken in Kauf genommen, denn sie wissen: Türkische Bäume speichern genauso CO2 wie die in Deutschland und in der Schweiz.