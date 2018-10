Leserbrief Was ist sanft an Verkehrslawine? Wenn die Natur zur Attraktion wird, Ausgabe vom 22. September Janine Minder, Mogelsberg

Danke für den Artikel zum Baumwipfelpfad, er berichtet differenziert und wagt sogar kritisch zu hinterfragen. Nun schreibt Marcel Bächtiger unter anderem von einem mustergültigen sanften Tourismus. Doch da gehört noch einiges mehr dazu! Sanfter Tourismus vermeidet die natürlichen Gegebenheiten am Ausflugsort zu verändern. Es wird so wenig wie möglich auf die Natur eingewirkt und diese möglichst nicht belastet.

Der sanfte Tourismus beginnt nicht erst in der Region, die besucht werden soll. Die Anreise erfolgt mit dem öffentlichen Verkehr und/oder zu Fuss. Was genau ist nun sanft oder nachhaltig an der regelmässigen Verkehrslawine ins Neckertal und quer durch Mogelsberg? Das Projekt, welches vom Tagestourismus lebt, ist ökologisch grundsätzlich fragwürdig und nur für wenige gewinnbringend. Viele Mogelsberger werden nun auch regelmässig zu Tagestouristen – weil sie sonntags die Ruhe andernorts suchen müssen.