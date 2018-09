Leserbrief Was die Ereignisse von Gallipoli bedeuten Wie lang ist Erdogans Arm?, Ausgabe vom 18./19. September

Die polemische Frage von SVP-Kantonsrat Sandro Wasserfallen «Wollen wir zum verlängerten Arm des türkischen Präsidenten Erdogan mutieren?», zeigt, dass selbst ein Sekundarlehrer mit dem Denkmuster seiner Partei lieber zu hetzerischen Parolen greift als sich mit geschichtlichen Fakten zu befassen. Vorab, ich bin kein Verfechter der jetzigen Regierung in der Türkei. Das besagte Stück wird seit Jahrzehnten in türkischen Vereinen und im HSK-Unterricht aufgeführt. In den 70ern nahm ich als Kind an solchen Darbietungen teil. Sie dienen der Erinnerungskultur an die Abwehr der Entente im Ersten Weltkrieg.

Ein militärischer Erfolg über die Türken hätte die Besetzung des Osmanischen Reichs bewirkt. Im Stück werden vor allem Antikriegs-Manifeste zitiert. Die Angriffe, die der junge Churchill befahl, führten zu einer der blutigsten Schlachten im Ersten Weltkrieg. Im Dardanellenkrieg starben über 100000 Menschen. Mustafa Kemal, später bekannt unter dem Namen «Atatürk», erhielt für seine Verdienste um die Verteidigung Gallipolis die Beförderung zum General. Dieser Triumph ebnete seinen Weg zur Staatserhaltung und Republiksgründung 1923.

In den Nachkriegsjahren formte er die Gesellschaft prowestlich um, schuf das Kalifat ab und führte das Frauenstimmrecht 1935 (fast 40 Jahre vor der Schweiz) ein. Dass diese radikale Umformung einer vorwiegend moslemischen Kultur noch Jahrzehnte später zu innenpolitischen Kämpfen führt, liegt bei der Komplexität des Themas auf der Hand. Wie andere, weiss auch Sandro Wasserfallen nicht, dass der aufgeführte Atatürk-Mythos nichts mit dem Erdogan-Kult zu tun hat, sondern politisch genau auf der anderen Seite liegt.

Da, wo Erdogan sich ein sultanisches Denkmal setzen will, steht Atatürk für die Moderne. Man könnte den Dardanellenkrieg mit der Wilhelm-Tell-Saga (Habsburgerkriege) vergleichen, die auch gerne an Schweizer Auslandschulen aufgeführt wird. Als gefährlicher empfinde ich den Einfluss von politisch motivierten Sekundarlehrern, die wenig Ahnung von europäischer Geschichtsschreibung haben und beauftragt sind, integrativen Unterricht neutral zu gestalten.

Staatspropaganda der Türkei mittels Theateraufführungen wie die «Schlacht von Gallipoli» in Uttwil muss künftig verboten werden. Die propagandistische Kulisse und die Spieler in Uniformen mit dem Finger am Abzug der Waffen gehören nicht zu uns. Dass ausgerechnet die islamische Türkei versucht, mittels Theateraufführungen ihren Einfluss und ihre Politik in unsere Öffentlichkeit zu tragen, darf nicht geduldet werden.

Auffallend ist, dass die Gesichter der Spieler auf dem Bild unkenntlich gemacht worden sind. Ist das die vielgepriesene Integration der Moslems? Die EU will die Aufbewahrung der persönlichen Waffen unserer Soldaten und Bürger zu Hause verbieten. Sie hat wohl Angst, dass durch ihre Politik Bürgerunruhen in Europa und der Schweiz stattfinden, und die Schweizer Soldaten im Notfall ihre Waffe aus dem Schrank nehmen könnten.