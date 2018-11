Leserbrief Wann soll der Rotstift gezückt werden? Rechtschreibestreit erreicht Bern, Ausgabe vom 31. Oktober. Helena Graf, St.Gallen

Als seit neun Jahren pensionierte Primarlehrerin hier meine Alternative: Warum nicht das Eine tun und das Andere akzeptieren? Wer selber Kinder hat, der bewahrt vielleicht – versteckt ganz hinten in einer Schublade – den ersten Brief des Sohnes/der Tochter auf: Mami tu pist so lip aper RoLand isch so blöht! Ja, lautgetreues Schreiben nach Jürgen Reichen.

Das ist eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, die nicht mit Rotstift unterbunden werden darf. Die orthografische Variante habe ich (ohne Rotstift!) jeweils so unterstützt: Zwei, drei Sätze zu einem Thema so aufschreiben, dass ich (als Lehrerin oder Mama) es lesen und verstehen kann.

Dann die Frage: Soll ich es dir in den PC tippen? Das Kind merkt schnell, dass sein Schreibversuch so toll aussieht wie die Texte in den Kinderbüchern, das es versucht zu lesen. Und wenn das Kind es dann noch abschreiben und mit Bildern verzieren möchte, umso besser! PS: 1965 war die Rotstift-Situation leider noch etwas anders, aber wir leben doch 2018!