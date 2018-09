Leserbrief Waffenlieferungen an Konfliktparteien belasten die Neutralität

Wer Waffen säht… wird Flüchtlinge und Migranten ernten! Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die zuständigen Kommissionen des National- und Ständerats haben der Absicht des Bundesrates zugestimmt, das Waffenausfuhrgesetz dahin zu lockern, dass man nun Waffen auch in «Konfliktgebiete» liefern kann. Regieren wird als Fähigkeit definiert, das Voraussehbare «in den Griff zu bekommen». FDP, SVP und CVP haben mit ihrer «bürgerlichen Mehrheit» das Vorhaben des Bundesrates bejaht. Warum, frage ich mich.

Wir haben einen FDP-Aussenminister, der als ehemaliger Arzt einmal einen hypokratischen Eid abgelegt hat, dessen erste Forderung ist: «Etwas Krankes nicht noch kranker machen». Wie will unser FDP-Wirtschaftsminister frei und gute Handelsverträge aushandeln, wenn wir durch Waffenlieferungen an Konfliktparteien in unserer Neutralität und Vermittlertradition belastet sind?

Na ja, die alte römische Erkenntnis gilt noch immer: Geld macht blind und stinkt nicht. Ist unsern SVP-Vertretern ihr Lieblingsthema «Migranten-und Asylpolitik» so wichtig, dass sie gleich für genügend Nachschub sorgen wollen?

Die Migration ist ja bereits zur blühenden Industrie geworden, an der auch mancher Lästerer gut mitverdient. Und zu den «C»VP-Vertretern kommt mir nur noch ein in der Bibel überliefertes Jesuswort in den Sinn: «Wenn das Salz schal wird…», also abwählen. Hat die Schweiz es nötig, im Waffengeschäftswahnsinn mitzumischeln? Muss ich auch in einen Sumpf springen, nur weil andere es tun? Nein, und nochmals Nein, zu einer Lockerung des Waffenausfuhrgesetzes.



Wenn ich Artikel lese wie «Die Schweizer Rüstungsindustrie soll neu Kriegsmaterial auch in Länder exportieren dürfen, die in einen internen bewaffneten Konflikt verwickelt sind», oder «Schweiz lehnt ein Verbot von Kriegsrobotern ab», frage ich mich, ob die Vision dieser Menschen Krieg oder Frieden ist. Alle meine Handlungen orientieren sich an einem friedlichen Zusammenleben. Ist es wirklich so, dass Aufrüstung und Abschreckung den Frieden sichern?

Mit welchem vernünftigen Grund werden bewusst Menschen getötet und ganze Städte und Länder zerstört, um nachher in den Nachrichten von humanitären Katastrophen zu hören, und wie teuer der Wiederaufbau ist? Ist das eine akzeptierte Variante vom Wirtschaftskreislauf und von Arbeitsplätzen? Wenn ich im Schulzimmer so handeln würde, wie das unsere Volksvertretungen zum Teil in Bern und Politiker weltweit tun, wäre ich schnell weg vom Fenster, und Eltern wären entsetzt. Oder soll ich Jugendlichen, die von jemandem beleidigt wurden, sagen, «gib zurück», wie im aktuellen Handelskrieg?

Soll ich ihnen sagen, «rüstet euch auf mit guten elektronischen Geräten oder mit Sackmessern, das schreckt die andern ab, sie lassen euch in Ruhe, und es sichert die Arbeitsplätze»? Soll es mir egal sein, wenn Material zerstört wird, es wird ja wieder ersetzt? So lächerlich, wie das tönt, ist es für mich gar nicht. Ich meine es ernst. Ich arbeite mit Prävention, versuche, ein gutes Vorbild zu sein und greife ein, wenn Regeln des friedlichen Zusammenlebens verletzt werden.

Meine Lernziele basieren auf dem Erhalt unserer Umwelt und auf Wissensvermittlung, die uns Menschen weiterbringt. Ich würde gerne Nachhilfe geben.Warum dürfen Erwachsene Regeln mit Füssen treten, die wir unsern Kindern beibringen? Wir müssen Vorbild sein, Punkt.