Leserbrief Vorwürfe machen betroffen Justiz ermittelt gegen Miesch und Borer, Ausgabe vom 13. September Jeanine Ariana, Steckborn

Die Vorwürfe gegen Thomas Borer wegen Bestechung haben mich aus mancherlei Gründen betroffen gemacht. 1. Wieso sollte Thomas Borer so dumm sein, einen Parlamentarier mit knapp 5000 Franken zu bestechen – und dies über eine formelle Rechnung, eine Bankzahlung, MWST: Vorgänge, die beweisbar sind? Als Unternehmensberater und Diplomat hätte er – falls er so etwas vorgehabt hätte – dies wohl geschickter eingefädelt. 2. Thomas Borer ist schon oft mit Verleumdungen konfrontiert worden. 3. Und ein letzter, persönlicher Grund hat dazu geführt, dass ich jetzt schreibe: Thomas Borer hat vor einigen Jahren etwas für meinen Vater getan, das seine Grossherzigkeit und Menschlichkeit in hohem Masse aufzeigt.

Mein Vater ist Perser, meine Mutter Schweizerin. Mein Vater hatte während der Zeit unter dem Schah von Persien – ohne jegliche Schulbildung – durch Tüfteln mehrere Erfindungen patentieren lassen, dies erfolgreich. Als wir 1979 in die Schweiz kamen, war er auf anderem Gebiet tätig; im Alter hat er eine Erfindung im Bereich Sicherheitsschliesstechnik entwickelt und mit meiner Unterstützung zur Patentreife gebracht.

Mit der Vermarktung hingegen waren wir als Privatmenschen überfordert. Ich habe damals Thomas Borer, den ich nur aus den Medien kannte, angeschrieben und ihn gebeten, uns vielleicht mit Ratschlägen weiterzuhelfen. Thomas Borer hat uns für ein kostenloses Gespräch eingeladen.

Er hat mir und meinem Vater einige Stunden gewidmet und uns für die Vermarktung Tipps gegeben. Es war vor allem die Geste von Thomas Borer, die meinen Vater in seinen alten Tagen unendlich stolz und glücklich gemacht hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen, um meiner Betroffenheit Ausdruck zu geben; ausser, dass ich hoffe, dass für einmal das Wahre und Gute obsiegt.